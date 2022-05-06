Ceyda Nur Eroğlu 9 aylık hamile olmasına rağmen tutuklandı

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan 9 aylık hamile Ceyda Nur Eroğlu’nun 3 Mayıs’ta gözaltına alındıktan sonra dün tutuklanıp Edirne Kadın Kapalı Cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.







“ÇOCUĞUMU CEZAEVİNDE DOĞRUMAKTAN KORKUYORDUM”

Bold'un haberine göre Türkiye’de maruz kaldıkları hukuksuzlar nedeniyle Türkiye’den ayrılmaya karar veren 27 yaşındaki Ceyda Nur Eroğlu, SEGBİS ile bağlandığı Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifadesinde “Ben daha önce 5 ay cezaevinde yattım, 6 yıl 3 ay aldım ve tahliye edildim. Eşim de cezaevinde idi, o cezasının infaz edip çıktı. Eşimin yurt dışı çıkış yasağı yoktu, benim sadece vardı. Eşim çıktıktan sonra bir süre sonra hamile kaldım. Dosyam da Yargıtay’da idi. Büyük ihtimalle onanır diye sürekli korkuyordum.” dedi.





Çocuğunu hapiste doğurmak istemediği için Türkiye’den ayrılmaya karar verdiğini ama gidemediğini, yolda kanaması olduğunu ifade eden Eroğlu, “Cezaevinde iken bebeklerin halini görmüştüm. Ben şu anda 8 aylık gebeyim, bu ilk gebeliğim, cezaevine girip orada doğum yaparım ve çocuğum orada büyür diye çok korktum. Eşim tutuklandığında ben 3 aylık evliydim. O cezaevine girip çıktı, yani şu anda 4-5 yıllık evliyim. Bütün gebeliğim boyunca bu korkuyla yaşadım. Çocuğumu cezaevinde büyütmek istemediğim söylüyordum sürekli. Buralardan gitsem mi diye düşünüyordum, böyle bir teşebbüste bulundum, zaten yapamadım, yolda düştüm, kanamam oldu.” diye konuştu.





“DOKUZUNCU AYA GİRDİ, YÜRÜYEMİYOR”

Ceyda Nur Eroğlu’nun eşi Süleyman Eroğlu’nun annesi, “Oğlum 15 Temmuz’dan 2 ay sonra sonra tutuklandı. Bir yıl sonra Ceyda’yı da aldılar. 5-6 ay hapis yattıktan sonra çıktı. Eşi de yeni çıkmıştı. Ben cezaevinde mi doğum yapacağım diye kabuslarla gün geçiriyordu. ‘Cezaevinde doğum yapmak istemiyorum, biz gidelim başımızın çaresine bakalım’ dediler. Gelinim gitmeyi istemedi aslında. Burada evi kurdu, orayı da çok seviyordu. O kadar rahatsız oldular ki mecbur kaldılar.” ifadelerini kullandı.





Anne Eroğlu, Ceyda Nur Eroğlu’nun hamileliğinin sekizinci ayının bittiğini, 9. aya yeni girdiğini ve yürümekte zorlandığını da sözlerine ekledi. Ceyda Nur Eroğlu’nun eşi Süleyman Eroğlu’nun da nezarette olduğu öğrenildi.