Şanlıurfa’da 17 koyun gözaltına alındı!

Benzer olayları daha önce de gündem yapan CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Mahmut Tanal, konuyla ilgili paylaşımında, “Şanlıurfa #Ceylanpınar Çaylı Köyü’nde hemşerimizin 17 koyunu, TİGEM özel güvenlikçileri ve askerler tarafından gözaltına alındı. Koyunları, Ceylanpınar TİGEM İşletmesi’nin Gümüşsu merkezindeki ‘Hayvan Cezaevi’ne hapsettiler. Hemşerimin koyunları serbest bırakılsın.” ifadelerini kullandı.







Kendisi de Şanlıurfalı olan Mahmut Tanal’ın konuyla ilgili paylaşımları şöyle: “Hemşerimiz, TİGEM’in koyunların serbest kalması karşılığında istediği parayı ödeyemez. Yeni doğan, kuzular, annelerinden ayrı düştü. Süt içmesi gereken kuzuları, annelerini hapsederek cezalandırmayın. Koyunların cezai mesuliyeti yok.







Gözaltı, hapsetme işlemi, suç işleyen ve cezai sorumluluğu olan insanlara yönelik uygulanır. Dünyada hiçbir hukuki düzenlemede hayvanlar gözaltına alınmaz, hapsedilmez. Bizi dünyaya rezil ediyorsunuz. Ceylanpınar TİGEM İşletmesi, bu akıl dışı uygulamadan vazgeçsin. Hemşerimiz, TİGEM Gümüşsu sahasında cezaevine konulan 17 koyununun serbest kalması konusunda sizlerden yardım talep ediyor.”





BESİCİ: KOYUNLARIMIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUM





Şanlıurfalı besici söz konusu videosunda şunları söylüyor: “Ben hayvan yetiştiricisiyim. Koyunlarım dışarı çıkamıyor. Mera yasaklandı. 3-4 gün meraya gittiler. Hiç bir yere bir zararım olmadı. Ancak koyunlarım gözaltına alındı. 17 koyunum şu anda gözaltında. Benden 6-7 bin lira para istiyorlar. O parayı ödeme gücüm yok. Ödeyemiyorum. Gözaltındaki koyunlarımın bırakılmasını istiyorum.”