Samanyolu Haber /Ekonomi / Tarihte bir ilk: Çeyrek altın 500 TL! /13 Şubat 2020 12:11

Tarihte bir ilk: Çeyrek altın 500 TL!

Ölümcül Koronavirüs salgını altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Çeyrek altın tarihinde ilk defa 500 TL'yi geçti.

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SAMANYOLUHABER- Çin'de 12 Aralık 2019'da başlayan ve şu ana kadar 1.300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Koronavirüs salgını yatırımcıları "güvenli liman" diye nitelenen altına yöneltti. 

Altının ons fiyatı 1.580 dolara kadar yükselirken, İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 502 liraya kadar çıktı.

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24 ayar gram altın 306 lira olurken çeyrek altın tarihinde ilk defa 500 lira eşiğini aştı. Cumhuriyet altını (Tam) da 2 bin lira sınırına yaklaştı.

Türkiye saati ile 11:56'dü 497,7 TL'den alınan çeyrek altın de 500,3 TL'den satılıyor. 

Aynı saatlerde Amerikan Doları, 6,05 TL, euro ise 6,60 TL oldu.

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