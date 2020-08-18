Çeyrek altında artış devam ediyor

Son zamanlarda yatırımcısının yüzünü hayli güldüren altın fiyatları, vatandaşın gündeminden düşmüyor. Altın fiyatlarını merak eden internet kullanıcıları, ‘gram altın kaç para' ve ‘çeyrek altın kaç para' sorularını internette aratıyor. İşte 18 Ağustos altın fiyatları…







ALTIN FİYATLARI 18 AĞUSTOS





GRAM ALTIN KAÇ PARA?





Alış: 474,77





Satış: 474,87





ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?





Alış: 772,10





Satış: 788,50





YARIM ALTIN KAÇ PARA?





Alış: 1.539,40





Satış: 1.574,60





CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?





Alış: 3.078,40





Satış: 3.139,10





ILDIRIMTÜRK: YIL SONU BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ





İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında yaşanan düşüşü daha önce sozcu.com.tr'ye değerlendirmişti.





Rusya tarafından yapılan aşı açıklaması düzeltme hareketinin bahanesi olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Yıl sonu için ons altında 2.000 dolar beklentimiz hâlâ var. 2021 yılı için ons altında fiyat beklentimiz 2.200-2.400 dolar seviyesinde.” dedi.