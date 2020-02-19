Çeyrek altında yeni rekor!

SAMANYOLUHABER- Doların yeniden 6 TL'nin üzerine çıkması Türkiye'de altın fiyatlarını da yükseltti. Çeyrek altın fiyatları bugün 513,5 TL ile bir kez daha rekor kırdı.





Geçen haftayı 502 TL’den kapatan çeyrek altının fiyatı, bugün 513,5 TL’ye ulaştı.





Türkiye saati ile 14:47'de İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı 315 TL, Cumhuriyet altını ise 2 bin 115 TL oldu.





Sadece son bir ayda çeyrek altındaki değer yükseliş TL bazında yüzde 6,4’ü aştı.





YATIRIMCI KORONAVİRÜS SALGINI SEBEBİYLE ALTINA YÖNELDİ





Çin’deki "Koronavirüs" salgınının uluslararası yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirmesiyle, altının ons (31,1 gram) fiyatı 20 Ocak-19 Şubat arasındaki dönemde 1.560 dolardan 1.609 dolara yükseldi.





Dolar endeksi de yaklaşık yüzde 2 artınca, altının TL karşılığı fiyatı daha da artmış oldu.