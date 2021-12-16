Çeyrek altından, çeyrek 'gram altın'a

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM





GRAM ALTIN NE KADAR?





ÇEYREK ALTIN NE KADAR?





YARIM ALTIN NE KADAR?





CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz neden, enflasyon sonuç" açıklamalarıyla birlikte Merkez Bankası'nın 3 ayda 400 baz faiz indirimine gitmesinin ardından Türk lirası dolar karşısında değer kaybetti. Kur bugün tarihi zirvesini yeniden yenileyerek 14,78 lira seviyesini gördü.Altın da dolardaki yükseliş ile yarışarak bu yılın Türk Lirası karşısında değeri en fazla artan yatırım araçları arasında yerini aldı.Dolardaki artışla birlikte gram altın 800 liranın üzerine çıktı, çeyrek altın ise 1500 liraya yaklaştı. Hediye olarak altın takmak isteyen vatandaşlar zorlanmaya başlayınca kuyumcular çareyi "çeyrek gram altın" çıkarmakta buldu.Dün 800 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 836 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın bugün 1000 liranın üzerindeki konumunu korurken 1.333 liradan alınıyor. 15 Aralık’ta çeyrek altının satış fiyatı ise 1.360 TL.Yarım altın bugün 2.669 liradan alınıyor, 2.727 liradan satılıyor.Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 4 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 5 bin 333 liradan alınırken 5 bin 417 liradan satışta.