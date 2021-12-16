Samanyolu Haber /Ekonomi / Çeyrek altından, çeyrek 'gram altın'a /16 Aralık 2021 08:54

Çeyrek altından, çeyrek 'gram altın'a

Türk lirasının tüm yatırım araçlarında değer kaybettiği görülürken kuyumcular "çeyrek gram altın" çıkardı.

SHABER3.COM

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz neden, enflasyon sonuç" açıklamalarıyla birlikte Merkez Bankası'nın 3 ayda 400 baz faiz indirimine gitmesinin ardından Türk lirası dolar karşısında değer kaybetti. Kur bugün tarihi zirvesini yeniden yenileyerek 14,78 lira seviyesini gördü.

Altın da dolardaki yükseliş ile yarışarak bu yılın Türk Lirası karşısında değeri en fazla artan yatırım araçları arasında yerini aldı.

Dolardaki artışla birlikte gram altın 800 liranın üzerine çıktı, çeyrek altın ise 1500 liraya yaklaştı. Hediye olarak altın takmak isteyen vatandaşlar zorlanmaya başlayınca kuyumcular çareyi "çeyrek gram altın" çıkarmakta buldu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün 800 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 836 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1000 liranın üzerindeki konumunu korurken 1.333 liradan alınıyor. 15 Aralık’ta çeyrek altının satış fiyatı ise 1.360 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.669 liradan alınıyor, 2.727 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 4 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 5 bin 333 liradan alınırken 5 bin 417 liradan satışta.
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