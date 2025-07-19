Ceza içinde ceza veriliyor

Cezaevlerindeki ihlaller sürüyor: Sakarya Cezaevi’nde susuzluk sorunu ve ishal mahpusları bezdiriyor





Kapasite üstü doluluk, yaz sıcaklarıyla birlikte cezaevlerinde yeni sorunlara yol açıyor. Yaşanan uzun süreli su kesintileri, tutuklu ve mahkumların günlük yaşamını felç etmiş durumda.





Bold Medya'nın haberine göre, Sakarya 1 Nolu L Tipi Cezaevi’nde, iki haftayı aşkın süredir günün büyük bölümünde koğuşlara su verilmiyor. Kavurucu sıcaklardan bunalan mahpuslar, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. İçme suyu ve kullanım suyu için mahpuslar, kantine yöneliyor. Ancak çoğu mahkumun bütçesi bu çözüme izin vermiyor. Bold Medya’ya konuşan mahkum yakınları, ‘’Asgari düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek bile bizim için altından kalkılmaz yüke dönüştü’’ siteminde bulunuyor.





Yaşanan maddi zorluklara ek olarak, yaklaşık 50 kişinin kaldığı koğuşlarda oluşan tuvalet ve banyo kuyruklarının, mahkumlar arasında huzursuzluğa yol açtığı belirtiliyor.





İshal Vakaları Arttı, Revire Erişim Çok Gecikiyor





Öte yandan son günlerde bazı koğuşlarda ishal vakaları görüldüğü öğrenildi. Bold’a konuşan mahkum yakını, sorunu, ‘’Bir koğuşta 10’dan fazla kişi ishal olmuş. Bu susuzlukta ishal ile başa çıkmak büyük dert. Revirden sorumlu memur, durumu ciddiye almamış’’ sözleriyle anlattı.