Samanyolu Haber /Gündem / Ceza içinde ceza veriliyor /19 Temmuz 2025 15:31

Ceza içinde ceza veriliyor

Kavurucu sıcakların ortasında yaşanan uzun süreli su kesintileri, Sakarya L Tipi Cezaevi’ndeki tutuklu ve hükümlüleri bunaltıyor. Susuzluğun yanı sıra hasta mahpuslar, sağlık hizmetine erişmekte zorlanıyor.

SHABER3.COM

Cezaevlerindeki ihlaller sürüyor: Sakarya Cezaevi’nde susuzluk sorunu ve ishal mahpusları bezdiriyor

Kapasite üstü doluluk, yaz sıcaklarıyla birlikte cezaevlerinde yeni sorunlara yol açıyor. Yaşanan uzun süreli su kesintileri, tutuklu ve mahkumların günlük yaşamını felç etmiş durumda.

Bold Medya'nın haberine göre, Sakarya 1 Nolu L Tipi Cezaevi’nde, iki haftayı aşkın süredir günün büyük bölümünde koğuşlara su verilmiyor. Kavurucu sıcaklardan bunalan mahpuslar, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. İçme suyu ve kullanım suyu için mahpuslar, kantine yöneliyor. Ancak çoğu mahkumun bütçesi bu çözüme izin vermiyor. Bold Medya’ya konuşan mahkum yakınları, ‘’Asgari düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek bile bizim için altından kalkılmaz yüke dönüştü’’ siteminde bulunuyor.

Yaşanan maddi zorluklara ek olarak, yaklaşık 50 kişinin kaldığı koğuşlarda oluşan tuvalet ve banyo kuyruklarının, mahkumlar arasında huzursuzluğa yol açtığı belirtiliyor.

İshal Vakaları Arttı, Revire Erişim Çok Gecikiyor

Öte yandan son günlerde bazı koğuşlarda ishal vakaları görüldüğü öğrenildi. Bold’a konuşan mahkum yakını, sorunu, ‘’Bir koğuşta 10’dan fazla kişi ishal olmuş. Bu susuzlukta ishal ile başa çıkmak büyük dert. Revirden sorumlu memur, durumu ciddiye almamış’’ sözleriyle anlattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ceza içinde ceza veriliyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:05:01