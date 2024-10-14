Ceza infaz sistemi değişiyor: Bakan Tunç değişiklikleri açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da katıldığı programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.







AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ceza infaz sistemindeki değişikliklere ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek" dedi.





Kamuoyundaki iyi hal indiriminin de rahatsızlık yarattığını dile getiren Tunç, "İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak" ifadelerini kullandı.





Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





Meclisimizin gündeminde olan 9. Yargı Paketi var. TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti, Genel Kurul aşamasında. Burada görüşülecek. Pakette yargıyı hızlandırmaya yönelik, gecikmeyi önleyecek, istinaf sürecinde, suçla ve suçluyla mücadele konusunda hususlar var. 10. Yargı Paketi'yle ilgili de hazırlıklarımız olmuştu. Meclis grubumuzda milletvekillerimiz bunu değerlendiriyor. Bu da önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacaktır. Son günlerde kamuoyunun gündeminde olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili hazırlığımız var. Toplumu suçtan korumak, suç işlenmesinin önlenmesi anlamında gerekli düzenlemelerin hususlarıyla ilgili neşteri vuracağımızı ifade etmişti. MYK'da da gerekli bilgilendirme için davet edildim. Orada ifade ettik. 1.5 yıldan bu yana uzun bir çalışma yaptık.





Yargı mensuplarımızın, uygulayıcıların görüşlerini aldık. Vatandaşlarımızdan gelen görüşler var. 45 bin görüş geldi. Bunları değerlendirdik. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerimiz olacak. Ana hatlarıyla şunu söyleyebiliriz.







"2 YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR CEZAEVİNE GİRECEK"

İki yılın altındaki suçlar bakımından, bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda büyük bir rahatsızlığa neden oluyor. 2 yıl ceza alan bir kişiye 1 yıl koşullu salıverme uygulanıyor. Basit suçlar dediğimiz ilk işlendiğinde infial oluşturan ama 2 yılın altında cezaya tekabül ettiğinde yatarın olmaması tutuklamada soruna yol açıyor. 2 yıl altında ceza alan 1 yıl koşullu 1 yıl da denetimli serbestlik olunca hiç yatmamış oluyor. Burada belli bir süre cezaevinde kalması gerektiği önerdiğimiz bir husustu. Bu önemli. 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmek için kişinin ne kadar cezaevinde kalabileceğine ilişkin alternatifleri sunduk. Milletvekillerimizin takdirinde.





"İYİ HAL" İNDİRİMİNİ TARTIŞIYORUZ

Koşullu salıverme süreleriyle ilgili, iyi hal uygulamalarıyla ilgili eleştiriler var. İyi hal uygulamasıyla ilgili bir değişiklik yapmıştık. Salt indirim için duruşmadaki kılık kıyafeti ile indirim alması eleştirilere neden oluyordu. Burada salt indirim için duruşmadaki hal tavırların indirime esas olamayacağına dair düzenleme yaptık ama bu da sorunu ortadan kaldırmadı. İyi halle ilgili konuyu da değerlendiriyoruz.