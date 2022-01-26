Samanyolu Haber /Gündem / Ceza Kanununun hazırlayanlardan Özgenç: KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli /26 Ocak 2022 12:07

Ceza Kanununun hazırlayanlardan Özgenç: KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Ceza Kanununun hazırlayanlardan Prof. Dr. İzzet Özgenç: Kanuni düzenleme ile ‘somut suça’ bulaşmamış KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli dedi

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, 15 Temmuz sonrası KHK’larla ihraç edilen ve ‘sivil ölüme’ mahkum edilen binlerce insanın mağduriyetlerinin acilen giderilmesi gerektiğini söyledi. Özgenç, ”Bu kanuni düzenleme ile somut bir suça bulaşmamış olan insanların mağduriyetinin bir şekilde telafi edilmesi gerekiyor” dedi.

TV5’te Mustafa Yılmaz’ın sunduğu Kulis Ankara programına katılan Özgenç, OHAL Kararları ve KHK uygulamalarını gündeme getirdi. Bu süreçte somut bir suçun olması halinde hukukun gerektiği şartların devreye sokulmasının normal olduğunu belirten  Özgenç, ”Ama somut bir suç yoksa. ‘Bilme bir tarihte bir yurtta kalmış, bilmem ne evinde kalmış; bilmem şu gazeteyi okumuş, şunu yapmış’ diye insanları mahkum ediyorsan sadece mağduriyet oluştururuz” ifadelerini kullandı.
 
Bu durumun önüne geçecek bir çare bulunması gerektiğini vurgulayan Özgenç, ”Kesinlikle bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç var. Bu kanuni düzenleme ile somut bir suça bulaşmamış olan insanların mağduriyetinin bir şekilde telafi edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
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KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

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