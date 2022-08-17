Samanyolu Haber /Gündem / Ceza Kanunu'nun mimarı 'genel af' için Erdoğan'ı uyardı /17 Ağustos 2022 16:43

Ceza Kanunu'nun mimarı 'genel af' için Erdoğan'ı uyardı

Bir dönem AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan, TCK'nın mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, iktidara yakın köşe yazarlarınca da dillendirilen 'genel af' hakkında açıklamalarda bulundu. Özgenç, "Bilimsel verilere dayalı adil ve kalıcı bir infaz düzenlemesi yapılmalı." dedi.

SHABER3.COM

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresinde yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç’ten ‘genel af’ çıkışı geldi.

“ADİL VE KALICI BİR İNFAZ DÜZENLEMESİ ŞEKLİNDE YAPILMASI GEREKİR”
Özgenç kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: “İnfaz Kanunu, geçici madde 6 ve 9 hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesine rağmen, cezasını infaz kurumlarında çekmekte olan hükümlü sayısındaki bu sürekli artış, zorunlu olarak, yakın bir zamanda bir kanuni düzenleme yapılması sonucunu doğuracaktır. Bu kanuni düzenlemenin, bilimsel verilere dayalı adil ve kalıcı bir infaz düzenlemesi şeklinde yapılması gerekir.” dedi.

CEZAEVLERİ YENİDEN DOLMAMALI UYARISI
Önerdiği şekilde bir düzenleme yapılmaması halinde yaşanabilecekleri sıralayan Özgenç, “Aksi takdirde, adına ‘af’ denmese bile, adı ne olursa olsun, kamu vicdanını rahatsız eder bir surette, infaz kurumlarından hükümlü tahliyelerini sağlayacak ve mahiyeti itibarıyla af sonucunu doğuracak bir düzenleme yapılması yoluna gidilecektir. Bu ise, sürgit sorun mahiyetinde, infaz kurumlarında kısa sürede aynı sorunların tekraren yaşanmasına sebebiyet verecektir.” uyarısı yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ceza Kanunu'nun mimarı 'genel af' için Erdoğan'ı uyardı Sonraki Haber >>

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

A Haber fena yakalandı!

A Haber fena yakalandı!

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Minibüs su kanalına düştü

Minibüs su kanalına düştü

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:52:40