Ceza Kanunu'nun mimarı 'genel af' için Erdoğan'ı uyardı

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresinde yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç’ten ‘genel af’ çıkışı geldi.







“ADİL VE KALICI BİR İNFAZ DÜZENLEMESİ ŞEKLİNDE YAPILMASI GEREKİR”

Özgenç kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: “İnfaz Kanunu, geçici madde 6 ve 9 hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesine rağmen, cezasını infaz kurumlarında çekmekte olan hükümlü sayısındaki bu sürekli artış, zorunlu olarak, yakın bir zamanda bir kanuni düzenleme yapılması sonucunu doğuracaktır. Bu kanuni düzenlemenin, bilimsel verilere dayalı adil ve kalıcı bir infaz düzenlemesi şeklinde yapılması gerekir.” dedi.





CEZAEVLERİ YENİDEN DOLMAMALI UYARISI

Önerdiği şekilde bir düzenleme yapılmaması halinde yaşanabilecekleri sıralayan Özgenç, “Aksi takdirde, adına ‘af’ denmese bile, adı ne olursa olsun, kamu vicdanını rahatsız eder bir surette, infaz kurumlarından hükümlü tahliyelerini sağlayacak ve mahiyeti itibarıyla af sonucunu doğuracak bir düzenleme yapılması yoluna gidilecektir. Bu ise, sürgit sorun mahiyetinde, infaz kurumlarında kısa sürede aynı sorunların tekraren yaşanmasına sebebiyet verecektir.” uyarısı yaptı.