Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevi firarisi dehşet saçtı /03 Ağustos 2024 13:08

Cezaevi firarisi dehşet saçtı

Konya'da cezaevi firarisi, eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldürdü.

SHABER3.COM

Konya’nın Ilgın ilçesinde 10 gün önce cezaevinden firar eden Ferhat Dağıtan (38), eski kayınvalidesi Vesile Akgün (55) ile kayınbiraderi Erol Akgün’ü (20) tabancayla öldürüp, kaçtı.

İddiaya göre, ilçedeki açık cezaevinden 2 gün önce firar eden Ferhat D., yaklaşık 5 yıl önce boşandığı H.Ç. ile görüşmek için İstasyon Mahallesi'nde oturan eski kayınvalidesi Vesile Akgün'ün (55) evine gitti.

Ferhat D, evde tartışmaya başladığı Vesile Akgün ile eski kayınbiraderi Erol Akgün'ü (20) tabancayla vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlenen Vesile ve Erol Akgün'ün cesetleri, Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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