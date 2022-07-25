Cezaevi kantinlerinde yüzde 225'e varan zam

Ekonomik kriz, cezaevlerinde bulunan tutukluları da olumsuz etkiliyor. Başta temel gıda ve ihtiyaç ürünleri olmak üzere hemen her üründe yaşanan fiyat artışları, cezaevlerindeki kantinlerde de yaşanıyor. Tutukluların temel ihtiyaç malzemelerini almakta bile zorlandığı belirtiliyor.







Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Bakırköy Kadın Cezaevi kantini ihtiyaç listesindeki ürünlerin fiyatlarına yüzde 225’e varan zam yapıldı. Buna göre kantin listesindeki ürünlerin fiyatlarına haziran ayından temmuz ayına kadar geçen sürede yüksek zamlar uygulandı. Herhangi bir yerden geliri olmayan tutukluların ihtiyaç listelerine kısa sürede gelen yüksek zamlar nedeniyle zorlandığı öğrenildi.





Tutuklu avukatlarının verdiği bilgilere göre tutuklular temel ihtiyaçlarını karşılayamamaya başladı. Ayrıca gelen zamlar sonrası tutukluların ürünleri almaması üzerine ise kantin işletmelerinin çözümü, ürünlerin kalitesini düşürmekte ve muadil ürün satışına başlamakta bulduğu öğrenildi.





PEYNİR 63 LİRA OLDU

Birçok farklı kalemde gelen zamlardan en dikkat çekeni ise tutukluların mektup yazmak için sık sık aldıkları A4 kağıdı oldu. 50 adet şeklinde satılan A4 kağıdının haziran ayındaki fiyatı 4 TL iken, temmuz ayında yapılan yüzde 225 zamla 13 TL’ye çıktı. Haziran ayında 36 lira 27 kuruş olan kaşar peyniri yüzde 75 zamlanarak 63 lira 50 kuruşa yükseldi.





Kişisel bakım ürünlerine de yüksek oranlarda zam uygulandı. El havlusuna yüzde 164 zam uygulanarak 17 TL’den 45 TL’ye yükseldi. Banyo havlusuna da yüzde yüz zam yapıldı. 45 TL olan havlunun fiyatı 90 TL’ye çıktı. Tek kişilik nevresim takımının fiyatı da 129 TL’den 222 TL’ye ulaştı.





ELEKTRİK FATURALARINI TİCARETHANE STATÜSÜNDE ÖDÜYORLAR

Zamlar yalnızca kantin fiyatları ile sınırlı kalmadı , elektrik kullanımına gelen zamlar da tutukluları etkiledi. Tutuklular “Aydınlatma dışındaki elektrik giderleri hükümlü tarafından karşılanır” hükmü gereğince kullandıkları elektrik giderlerini de kendileri ödüyor. Cezaevlerinin “tek zamanlı ticarethane statüsü”nde olması sebebiyle de kullandıkları elektrik daha yüksek meskenden fiyatlandırılıyor. Kullandıkları üçlü elektrik prizine ise bir ayda yüzde 103 zam uygulandı.





Son zamanlarda tutuklulardan gelen her mektupta kantin fiyatlarının yüksekliğinden şikayet edildiğini belirten İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, “Tutukluların kantinden alışveriş yapmaya mecbur bırakıldığı bir ortamda kantin fiyatlarının da yüksek olması tutukluların temel ihtiyaçlara erişimini zorlaştırıyor. Bu zamlar kabul edilemez. Hapishanede tutulan mahkumların ihtiyaçlarının idare tarafından ücretsiz sağlanması gerekir” dedi.