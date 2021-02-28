Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevi mi Kerbela mı? : Ömer Köse’ye su bile verilmiyor /28 Şubat 2021 10:16

Cezaevi mi Kerbela mı? : Ömer Köse’ye su bile verilmiyor

‘Kerbelâ Ruhu’ Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde yeniden hortladı: Ömer Köse’ye su bile verilmiyor 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrası 2014 yılında tutuklandıktan sonra Tekirdağ F Tipi Kapılı Cezaevi’ne gönderilen eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse’ye temel ihtiyaçlarını karşılaması için su bile verilmediği ortaya çıktı.

SHABER3.COM


Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan tutuklu ve mahkumlara tüm ihtiyaçlarını karşılaması için kişi başı günlük 60 litre su hakkı verilirken 7 yıldır tek kişilik hücrede tecrit edilen eski Emniyet Müdürü Ömer Köse’ye 15 litre su verildiği öğrenildi. Su olmadığı için kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Ömer Köse’nin kar suyunu eriterek tuvalet ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığı belirtildi.

CEZAEVİ Mİ KERBELÂ MI?

Cezaevinde Ömer Köse’ye su verilmemesine tepki gösteren HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’na seslendi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gergerlioğlu, ‘‘Kerbela mı orası? Bu ne hal? @adalet_bakanlik Tekirdağ cezaevinde Ömer Köse’ye günde sadece 15 litre su veriliyormuş. “Tüm ihtiyaçlarını 15 lt ile hallet” denmiş. Yağan karları su yapıyormuş.!!! ‘’ ifadelerini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cezaevi mi Kerbela mı? : Ömer Köse’ye su bile verilmiyor Sonraki Haber >>

Gençlerle , Yarın adına

Gençlerle , Yarın adına

Hız felaket getirdi

Hız felaket getirdi

Mezarlık denize uçtu

Mezarlık denize uçtu

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Gençler biraz yavaş

Gençler biraz yavaş

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

Rusların Kuzey Kore’den dönüş anları gündem oldu

Rusların Kuzey Kore’den dönüş anları gündem oldu

'En büyük zararı insanlardan gördük'

'En büyük zararı insanlardan gördük'

Su altında nefes kesen dakikalar

Su altında nefes kesen dakikalar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:30:14