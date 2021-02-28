Cezaevi mi Kerbela mı? : Ömer Köse’ye su bile verilmiyor





Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan tutuklu ve mahkumlara tüm ihtiyaçlarını karşılaması için kişi başı günlük 60 litre su hakkı verilirken 7 yıldır tek kişilik hücrede tecrit edilen eski Emniyet Müdürü Ömer Köse’ye 15 litre su verildiği öğrenildi. Su olmadığı için kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Ömer Köse’nin kar suyunu eriterek tuvalet ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığı belirtildi.





CEZAEVİ Mİ KERBELÂ MI?





Cezaevinde Ömer Köse’ye su verilmemesine tepki gösteren HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’na seslendi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gergerlioğlu, ‘‘Kerbela mı orası? Bu ne hal? @adalet_bakanlik Tekirdağ cezaevinde Ömer Köse’ye günde sadece 15 litre su veriliyormuş. “Tüm ihtiyaçlarını 15 lt ile hallet” denmiş. Yağan karları su yapıyormuş.!!! ‘’ ifadelerini kullandı.







