Cezaevi müdüründen mahpuslara ‘etkinlik pişmanlık’ dayatması

Sık sık hak ihlalleri ve kötü muamele olaylarının yaşandığı Yozgat 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülere etkin pişmanlık baskısı yapıldığının iddia edildiğini belirten Avukat Kemal Uçar, iddiaların araştırılması için Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.







Bylock’un mahkûmiyet kararında tek ve belirleyici delil olarak gösterilmesinin, adil yargılanma hakkını ihlal ettiği tartışmaları sürerken Yozgat 2 No’lu T Tipi Cezaevi müdürünün ‘neden etkinlik pişmanlık faydalanmadın, neden Bylock kullandın’’ diyerek mahpuslara baskı yaptığının iddia edildiğini belirten Avukat Kemal Uçar Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:





‘‘Yozgat 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nin yeni müdürünün “Neden etkin pişmanlıktan faydalanmadın, neden Bylock kullandın” gibi saçma sorularla mahkumların Denetimli Serbestlik’ten faydalandırılmadığı ve baskı uygulandığı iddia ediliyor.’’







