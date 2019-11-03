Cezaevi şikayetlerinin yüzde 85’i ‘işkence ve kötü muamele’

TİHEK başvuruların 365’i işkence ve kötü muameleye karşı ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında yapıldı. Ayrımcılıkla mücadele görevi kapsamında ise 35, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi görevi kapsamında da 14 başvuru yapıldığı açıklandı.







İlk sırada ‘sağlık haklarına erişim’ şikayeti





Birgün’ün haberine göre, cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin yaptığı başvurularda sağlık alanındaki şikâyetler dikkat çekti. Özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilere ilişkin bu yılın ilk 6 ayında yapılan başvuru sayısı gerekçeleriyle birlikte şu şekilde:

Kaynak: TİHEK’e ‘cezaevleri koşulları’ başvuruları:





Sağlık haklarına erişememek, 181

Nakil talepleri, 114

İşkence ve kötü muamele, 103

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişim, 55

Fiziksel koşullarla alakalı, 42

TİHEK’e bir yılda 1107 başvuru

Geçen yıl TİHEK’e bin 107 başvuru yapıldı. 2018 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre bin 107 başvurunun 598’inin ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında işkence ve kötü muameleyle alakalı olarak yapıldığı açıklandı. Ayrımcılıkla mücadele görevi kapsamında 317, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi görevi kapsamında ise 78 başvuru yapıldığı belirtildi.





Gergerlioğlu: İşkence sistematik olarak artıyor

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu işkencenin sistematik bir şekilde arttığını belirtti. Son zamanlarda işkence ve kötü muamelenin de arttığını vurgulayan Gergerlioğlu, “Sadece bana gelen başvurular TİHEK’e giden başvurulardan daha fazla. Sekiz kişilik koğuşlara 26 kişi yerleştiriliyor. İnsanlara Adli Tıp Kurumu’na sevkleri sırasında kelepçe takılıyor ve 10 saat yolculuk yaptırılanlar var. Türkiye hukuk devleti olmaktan çıkmış ve bir polis devleti olmuş, tablo bunu gösteriyor” dedi.Gergerlioğlu TİHEK’in işkence ve kötü muamele vakalarına ilişkin sessiz kaldığını vurgulayarak, “TİHEK bizim nezdimizde eksi puanlı bir kurumdur. İşkence iddialarını TBMM’de gündeme getiriyorum ve TİHEK’in kılı kıpırdamıyor. TİHEK üç maymunun oynayan bir kurumdur” diye konuştu.





Sezgin Tanrıkulu: Cezasızlık AKP politikası

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise “AKP her ne kadar işkenceye karşı mücadele iddiasıyla iktidara geldiyse de maalesef işkence derin bir devlet pratiği olarak devam etmekte. Cezasızlık ise yine bir AKP hükümeti politikası olarak geçmiş hükümetlerden devralınan bir uygulamadır. Bu sayılar binlerce kişinin sokakta ve cezaevinde işkenceye maruz kaldığının kanıtı” ifadelerini kullandı.