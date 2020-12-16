Cezaevi ve emniyette çıplak arama işkencesi: Aylardır hastaneye gidemeyenler var

Uşak Emniyeti'ndeki çıplak arama işkencesine maruz bırakılan kadınların beyanlarını paylaşan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Buzdağının altında kalanlar; gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde çok üzücü olaylar yaşandığını gösteriyor bize" dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak'ta 'Gülen Cemaati'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 kadının Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde iç çamaşırları çıkarılarak üst araması yapıldığını gündeme getirmişti.

'ÇIPLAK ARAMAYA SESSİZ KALMA' GÜNDEM OLDU

Gergerlioğlu'nun konuyu kamuoyuna taşımasının ardından sosyal medyada başlatılan #ÇıplakAramayaSessizKalma hastagi kısa sürede Twitter gündemine girdi. Binlerce insan çıplak arama işkencesine tepki gösterdi.

Artı TV'de Haber Aktüel yayınına bağlayan Gergerlioğlu, olayın peşini bırakmayacaklarını vurguladı. "31 Ağustos'ta Uşak Emniyeti'nde yaşananlar gündeme getirdi. Uşak Emniyeti, "Böyle bir şey olmamıştır" bile diyemedi. Olayı örtbası etti. Ben tekrar gündeme getirdim" diyen Gergerlioğlu, kadınlara yaşadıklarını anlatmaları konusunda bir çağrı yaptıklarını ve aldıkları geri dönüşlerde binlerce kadının çıplak arama işkencesine maruz kaldığını anlattığını belirtti.

GERGERLİOĞLU: AYLARDIR HASTANEYE GİDEMEYENLER VAR





İşkencenin bir usul haline getirilerek fiilen uygulandığını belirten Gergerlioğlu, "Cezaevinde çıplak arama yapıldığı için aylardır hastaneye gidemeyenler var" dedi. Kendilerine ulaşan kadınların buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğunu belirten Gergerlioğlu, "Buzdağının altında kalanlar; gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde çok üzücü olaylar yaşandığını gösteriyor bize" diye konuştu.





Cezaevlerindeki işkencenin yalnızca Uşak'ta ve kadınlara yönelik olmadığını söyleyen Gergerlioğlu, erkeklerin ve çocukların da çıplak aramaya maruz bırakıldığını vurguladı. Kendilerine ulaşan erkeklerin, "Hayat boyu yaşamadığım utancı yaşadım" dediğini aktaran Gergerlioğlu, çocuklara ve bebeklere yaşatılanları da "Cezaevlerine girişte bebek ve çocuklarla ilgili üzücü hadiseler duyduk. Bezleri çıkartılarak aranan çocuklar da kalıcı ruhsal travmalar yaratılıyor" sözleriyle anlattı.





"Adet gören kadınların pedleriyle uğraşmak nedir?" diye soran Gergerlioğlu, "AKP, 'işkenceye sıfır tolerans' diyor. Hayır, işkencenin farklı biçimlerde devam ettiğini söylüyoruz" diye konuştu.