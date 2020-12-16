Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevi ve emniyette çıplak arama işkencesi: Aylardır hastaneye gidemeyenler var /16 Aralık 2020 19:59

Cezaevi ve emniyette çıplak arama işkencesi: Aylardır hastaneye gidemeyenler var

Sosyal medyada, #ÇıplakAramayaSessizKalma hastagine yazan binlerce yurttaş, işkenceye tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Uşak Emniyeti'ndeki çıplak arama işkencesine maruz bırakılan kadınların beyanlarını paylaşan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Buzdağının altında kalanlar; gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde çok üzücü olaylar yaşandığını gösteriyor bize" dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak'ta 'Gülen Cemaati'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 kadının Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde iç çamaşırları çıkarılarak üst araması yapıldığını gündeme getirmişti. 

'ÇIPLAK ARAMAYA SESSİZ KALMA' GÜNDEM OLDU

Gergerlioğlu'nun konuyu kamuoyuna taşımasının ardından sosyal medyada başlatılan #ÇıplakAramayaSessizKalma hastagi kısa sürede Twitter gündemine girdi. Binlerce insan çıplak arama işkencesine tepki gösterdi.

Artı TV'de Haber Aktüel yayınına bağlayan Gergerlioğlu, olayın peşini bırakmayacaklarını vurguladı. "31 Ağustos'ta Uşak Emniyeti'nde yaşananlar gündeme getirdi. Uşak Emniyeti, "Böyle bir şey olmamıştır" bile diyemedi. Olayı örtbası etti. Ben tekrar gündeme getirdim" diyen Gergerlioğlu, kadınlara yaşadıklarını anlatmaları konusunda bir çağrı yaptıklarını ve aldıkları geri dönüşlerde binlerce kadının çıplak arama işkencesine maruz kaldığını anlattığını belirtti.

GERGERLİOĞLU: AYLARDIR HASTANEYE GİDEMEYENLER VAR

İşkencenin bir usul haline getirilerek fiilen uygulandığını belirten Gergerlioğlu, "Cezaevinde çıplak arama yapıldığı için aylardır hastaneye gidemeyenler var" dedi. Kendilerine ulaşan kadınların buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğunu belirten Gergerlioğlu, "Buzdağının altında kalanlar; gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde çok üzücü olaylar yaşandığını gösteriyor bize" diye konuştu.

Cezaevlerindeki işkencenin yalnızca Uşak'ta ve kadınlara yönelik olmadığını söyleyen Gergerlioğlu, erkeklerin ve çocukların da çıplak aramaya maruz bırakıldığını vurguladı. Kendilerine ulaşan erkeklerin, "Hayat boyu yaşamadığım utancı yaşadım" dediğini aktaran Gergerlioğlu, çocuklara ve bebeklere yaşatılanları da "Cezaevlerine girişte bebek ve çocuklarla ilgili üzücü hadiseler duyduk. Bezleri çıkartılarak aranan çocuklar da kalıcı ruhsal travmalar yaratılıyor" sözleriyle anlattı.

"Adet gören kadınların pedleriyle uğraşmak nedir?" diye soran Gergerlioğlu, "AKP, 'işkenceye sıfır tolerans' diyor. Hayır, işkencenin farklı biçimlerde devam ettiğini söylüyoruz" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cezaevi ve emniyette çıplak arama işkencesi: Aylardır... Sonraki Haber >>

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Hırsızlara şok

Hırsızlara şok

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

48 Saatte, çalışan bir otoyolun altına tünel yaptılar

48 Saatte, çalışan bir otoyolun altına tünel yaptılar

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:44:08