Cezaevlerinde son dört ayda en az üç kadın düşük yaptı. Duruma tepki gösteren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Sayı daha da fazla olabilir. Cezaevinde veya gözaltında kimsenin haberi olmadan düşük yapan kadınlar var.” dedi.







Son dört ayda Bandırma, Osmaniye ve Sinop cezaevlerinde tutuklu üç kadın düşük yaptı.





NURHAYAT YILDIZ İKİZ BEBEKLERİNİ KAYBETTİ





Sinop E Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan ve ikiz bebek bekleyen Nurhayat Yıldız hamileliğinin 197’nci haftasında bebeklerini kaybetti. Yıldız’ın uzun süre hamile kalamadığı, evliliklerinin üçüncü yılında ikiz bebeklerine hamile kaldığı öğrenildi.





Tutuklanarak Bandırma Cezaevi’ne gönderilen Gülden Aşık da yedi haftalık hamileyken düşük yaptı. Aşık’ın revire gidebilmek için verdiği dilekçelerin sonuçsuz kaldığı, düşük yapması üzerine 1 Haziran’da hastaneye kaldırılarak kürtaj ile bebeğinin alındığı öğrenildi.





Aşık, operasyondan bir gün sonra da yeniden cezaevine gönderildi.





BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, riskli gebelik yaşayan ve kanaması olduğu halde tutuklanarak Osmaniye Cezaevi’ne gönderilen Hanife Çiftçi’nin de sekiz haftalık hamileyken düşük yaptığı ortaya çıktı.





Cezaevinde sancıları ve kanamaları artan Çiftçi hastaneye yetiştirilemeden bebeğini kaybetti. Çiftçi, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden Osmaniye Cezaevi’ne gönderildi.





KADINLAR ÇEKİNDİKLERİ İÇİN İFADE EDEMİYOR





Düşük yapan kadın sayısının daha fazla olabileceğini ve kadınların çekindikleri için yaşadıklarını ifade edemediğini belirten TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Gergerlioğlu şöyle dedi: "Cezaevinde tutuklu olan, hamile olmasına rağmen tutuklanan, düşük yapan bizim tespit edebildiğimiz üç vaka var ve sayı daha fazla olabilir. Cezaevinde veya gözaltında, kimsenin haberi olmadan düşük yapan kadınlar var."





Gergerlioğlu, "Kadınlar konuyu mahrem gördüğü için paylaşmıyorlar ancak ben yaşananları, yani cezaevinde kadınların bebeğini kaybetmesini cinayet olarak nitelendiriyorum. Yaşananlara çok öfkeliyim, Meclis kürsüsünden ‘AKP’lilerin eline bebek kanı bulaştı’ dedim ve cevap veremediler. Sağlık açısından uygun olmayan ortamlarda yaşayan hamile, içeride doğum yapan, düşük yapan kadınlar var. Muhatap bulma konusunda onlarca engel var, bizi bu durum seyirci durumuna düşürüyor. Yaşananlar insan hakları ihlalidir. İçeride düşük yapan, çocuğuna mama alamayan kadınlar var.” dedi.