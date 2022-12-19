Cezaevi yemek bedeli 1 günde iptal edildi!

Bir hükümlüden istenen ‘yemek bedeli’nin iptaliyle ilgili talep, Kayseri 1. İnfaz Hakimliği tarafından kabul edildi. Kararda, savcılığın, hükümlünün ödeme gücü olup olmadığını araştırmadan ödeme yapması istendiği bunun ise usule uygun olmadığı belirtildi. Ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerden 2548 sayılı kanunun son fıkrasına göre yiyecek bedeli alınmıyor.















KHK’lı Kaymakam M. Emin Güngör’ün paylaştığı Kayseri 1. İnfaz Hakimliğinin kararında, Cumhuriyet Savcılığının hükümlünün ödeme gücü olup olmadığına dair gerekli araştırmayı yapmadığı aktarıldı. Hükümlünün yemek ücretine ilişkin işlemlerin geri alınması talebini kabul eden mahkeme, “Hükümlünün (iptal) talebinin kabulüne, … Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca iaşe bedelinin tahsili için vergi dairesine gönderilmesi işleminin iptaline” hükmetti.