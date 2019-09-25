Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde 8 TV kanalına yasak: "Altyazıyla şifreli haberleşiyorlar" /25 Eylül 2019 22:08

Cezaevinde 8 TV kanalına yasak: "Altyazıyla şifreli haberleşiyorlar"

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ndeki tutukluların, Hevi, Yaşam, Yol, Cem, Halk, Damla, TELE-1 ve K-24 TV'yi izleme talebi reddedildi. İnfaz Hâkimliği, ret kararını “8 kanalın örgütlere yönelik yayın yaptığı” gerekçesine dayandırdı.

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Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ndeki tutukluların, Hevi, Yaşam, Yol, Cem, Halk, Damla, TELE-1 ve K-24 TV'yi izleme talebi reddedildi. İnfaz Hâkimliği, ret kararını “8 kanalın örgütlere yönelik yayın yaptığı” gerekçesine dayandırdı. 

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklular, 1 Ağustos tarihinde İnfaz Hakimliği'ne Hevi, Yaşam, Yol, Cem, Halk, Damla, TELE-1 ve K-24 TV kanallarının merkezi sistemi üzerinden yayınlanmasını talep etti. İnfaz Hâkimliği, tutukluların taleplerini “altyazıyla şifreli haberleşmek ve örgütlere yönelik yayın yapmak” gerekçesiyle ayrı ayrı reddine karar verdi. 

İnfaz Hâkimliği, tutukluların talebine dair şu kararı verdi: “Kurumumuzda merkezi yayın sistemine eklenen kanalların kamu ve ulusal alanda yayın yapan kanallar olup, belirlenen kanallar kurumda bulunan tüm hükümlü ve tutukluların yararlanabileceği nitelikte olmasına dikkat edilmektedir. Dilekçe ile merkezi yayın sisteminden yayınlanması talep edilen kanalların (Hevi, Yaşam, Yol, Cem, Halk, Damla, TELE-1 ve K-24 TV) örgütlere yönelik yayın yapması ve örgütlerin propagandasını yapması, talep edilen kanalların birçoğunda alt yazıya yer verilmesi ve altyazı ile şifreli bir şekilde haberleşmenin sağlanabileceğinden talep edilen kanalların merkezi yayın sistemine eklenmemesine, merkezi yayın sisteminde ekli olan ve 29 TV kanalının yayınına devam edilmesine karar verilmiştir.” (MA) (t24.com.tr)
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