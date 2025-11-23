Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde akşam yemeği kabusa döndü: Zehirlenen hükümlü sayısı 266'ya çıktı! /23 Kasım 2025 18:16

Cezaevinde akşam yemeği kabusa döndü: Zehirlenen hükümlü sayısı 266'ya çıktı!

Sakarya'da cezaevinde akşam yemeği sonrası rahatsızlanan hükümlü sayısı 266'ya yükseldi.

SHABER3.COM

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde dün akşam yemeğinde hükümlülere hazır konserve balık verildi. Yemeğin ardından kısa süre içinde çok sayıda hükümlü mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle revire başvurdu.

Şikayetlerin artması üzerine cezaevi yönetimi sağlık ekiplerine haber verdi. İlk belirlemelerde açık cezaevinde 141 hükümlünün yemekten etkilendiği tespit edildi. Bu kişilerin tamamı kentteki hastanelere sevk edildi. 127 hükümlü tedavi sonrası taburcu edilirken, 14 hükümlünün tetkiklerinin sürdüğü bildirildi.

BENZER VAKALAR ARTTI
Aynı saatlerde, aynı kampüsün içindeki diğer cezaevlerinden de benzer ihbarlar gelmeye başladı. 1 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 73, 2 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 52 hükümlü mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle sağlık birimlerine başvurdu. Bu grupların tümü ayakta tedavi edildi ve taburcu edildi. Gece boyunca başvurular devam ederken, toplam sayının 266 hükümlüye ulaştığı açıklandı. Artan vaka nedeniyle kampüs içinde sahra hastanesi kuruldu ve sağlık ekipleri tarama çalışmalarını sürdürmeye başladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cezaevinde akşam yemeği kabusa döndü: Zehirlenen hükümlü... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:46:12