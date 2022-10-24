Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde ameliyat olan ev hanımı Ebide Şimşek yine tutuklandı /24 Ekim 2022 14:52

Cezaevinde ameliyat olan ev hanımı Ebide Şimşek yine tutuklandı

Cezaevinde ameliyat geçirdiği için tahliye edilen ev hanımı Ebide Şimşek, tekrar hapse gönderildi. Dini sohbet vermek, dini sohbetlere katılmak gibi gerekçelerle 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Şimşek'in küçük kızı Feride'nin adliye kapısında annesine vedası yürek burktu.

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SEVİNÇ ÖZARSLAN - BOLD MEDYA 

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ev hanımı Ebide Şimşek, 29 Eylül 2022’de Denizli Adliyesi’nde görülen duruşmadan sonra tutuklandı.

9, 18 ve 23 yaşında üç çocuğu olan Ebide Şimşek, Denizli Adliyesi’nin kapısında vedalaştıktan sonra Denizli T Tipi Cezaevinde konuldu. En küçük kızı Feride’nin camın arkasından annesine son bakışı ise yürekleri burktu.

Daha önce de aynı cezaevinde 6 ay hapis yatan Şimşek, cezaevinde kadın hastalıkları nedeniyle geçirdiği ameliyatlardan sonra Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Eylül 2019’da tahliye edilmişti. Tahliye olduğundan beri dosyasına ek bir suçlama, ek bir delil girmeyen ve üç yıldır adli kontrol imzasını bir kez olsun aksatmayan Şimşek’in tutuklanmasına ailesi tepki gösterdi.

“BİR TANE İMZA EKSİĞİMİZ YOK”

Bold Medya’ya konuşan eşi Ali Şimşek, “Dosyada 10 kişi vardı, 9’u beraat etti. Sadece eşim ceza aldı. Kaçma şüphesi var diye tutuklandılar. Üç yıldır adli kontrollüyüz. Bir tane imza eksiğimiz yok. Kaçacak olsa şimdiye kadar kaçardı. 2019’da tahliye olduktan sonra dosyasına ek bir suçlama, ek bir delil girmedi, o günkü tahliye sebepleriyle şimdi tutuklama gerekçesi oldu. Kaçma şüphesi işin bahanesi.” dedi.

Dini sohbetlere katılmak, dini sohbet vermek, Bank Asya’ya para yatırmak ve ByLock kullandığı iddiasıyla ceza verilen Ebide Şimşek, şu anda 20 kişilik koğuşta 24 kişiyle birlikte kalıyor. Şimşek, tutuklandığı ilk günlerde koğuş kalabalık olduğu için sağlık sorunları olmasına rağmen yerde uyumak zorunda kaldı.

Kapatılan kurumlarda matematik öğretmeni olarak görev Ali Şimşek ise üç yıl önce eşiyle birlikte tutuklandı. 4 ay sonra serbest bırakılan Ali Şimşek de Bank Asya hesabı, sendikaya üye olduğu ve kapatılan kurumlarda çalıştığı için 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyası İstinaf Mahkemesi’nde bulunuyor.
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