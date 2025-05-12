Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde beyin kanserine yakalanan KHK’lı emniyet müdürü vefat etti /12 Mayıs 2025 23:58

Cezaevinde beyin kanserine yakalanan KHK’lı emniyet müdürü vefat etti

Isparta E Tipi Cezaevinde beyin kanserine yakalanan ve 6 ay önce yatarını bitirip tahliye edilen KHK’lı 3. sınıf emniyet müdürü Cengiz Çakıltepe (54), Ankara’da tedavi gördüğü Ankara Özel Anadolu Hastanesi’de dün gece 22.00’de hayatını kaybetti.

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TR724’ten Sevinç Özarslan'ın haberine göre aile yakını, “Tomografi sonucu beyin tümörü tespit edildi. Acil ameliyat denildi. İstanbul’da ameliyat sonucu tümörün yüzde 80’ini aldılar. Kalan riskli idi. 16 ay kadar zorlu bir süreç yaşadı.” dedi.

YOLSUZLUK OPERASYONUNDAN SONRA SÜRGÜN EDİLDİ

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde uzun süre şube müdürü olarak görev yapan Cengiz Çakıltepe, 17/25 rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarından sonra Burdur’a 3. sınıf emniyet müdürü olarak sürgün edildi.

15 Temmuz’dan sonra açığa alınan Çakıltepe, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hizmet Hareketi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ekim 2016’da tutuklandı.

“HAK, HUKUK VE VİCDANLA KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUM”

6 yıl 10 ay hapis cezası verilen Çakıltepe, bir süre hapis yattıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KHK ile meslekten ihraç edilen Cengiz Çakıltepe, Ekim 2017’de görülmeye başlanan ilk mahkemede “Mahkemeden tahliye ya da beraat talep etmiyorum. Hak, hukuk ve vicdanla karar verilmesini talep ediyorum.” demişti.

Cezası onandıktan sonra tekrar tutuklanan Çakıltepe’ye Isparta E Tipi Cezaevinde beyin kanseri teşhisi konuldu.

TANSU ÇİLLER VE ABDULLAH GÜL’ÜN KORUMALIĞINI YAPTI

Yatarını bitirip 6 ay önce tahliye edilen Cengiz Çakıltepe’nin komiser yardımcısıyken 1994 yılında Tansu Çiller’in, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Refah Yol’dayken 1997’de koruma müdürlüğünü yaptığı öğrenildi.

Çakıltepe hapisteyken annesini kalp krizinden, babasını ise kanserden kaybettiği belirtildi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Çakıltepe’nin cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.
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