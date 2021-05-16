Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde bir haftada 5 kişi Covid-19 sebebiyle vefat etti /16 Mayıs 2021 19:56

Cezaevinde bir haftada 5 kişi Covid-19 sebebiyle vefat etti

Türkiye'deki cezaevlerinde koronavirüse bağlık ölümler devam ediyor. Resmi rakamlar açıklanmamakla birlikte sadece bir hafta içinde, cezaevinde tutulan 5 kişi koronavirüs sebebiyle vefat etti. Son vefat eden isim ise öğretmen Şerif Vatansever oldu.

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Türkiye’deki cezaevlerinde kovid kaynaklı ölümlere her gün yenileri ekleniyor. Son 1 haftada korona virüsü nedeniyle cezaevinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Son ölüm haberi Kocaeli’den geldi. 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde bilgisayar öğretmeni Şerif Vatansever de koronadan hayatını kaybetti. Vatansever, henüz 47 yaşındaydı. Koğuşunun tamamı korona olan Vatansever, hastalığı ilerledikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ancak 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

YARBAY KILIÇ DA HAYATINI KAYBETTİ

Önceki gün de Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunun Yarbay Erdal Kılınç, yine koronadan vefat etmişti. Nisan ayının başında virüse yakalanan Kılınç, ancak geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı. Entübe edildi. Ancak kurtarılamadı.

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