Cezaevinde bir ölüm daha: KHK’lı öğretmen Kemal Bilici hayatını kaybetti

Manisa’da sınıf öğretmeniyken 15 Temmuz’dan sonra KHK’yla ihraç edilen ve ardından tutuklanan Kemal Bilici, tutukluluğunun üçüncü yılında hayatını kaybetti.

Bold Medya'dan Cevheri Güven'in özel haberine göre KHK’yla ihracının ardından 2016 yılı 18 Ağustos’unda gözaltına alınan Kemal Bilici’nin aralarında bulunduğu 18 KHK’lı öğretmen tutuklandı. 7.5’ar yıl ceza verilen öğretmenlerden Kemal Bilici, Manisa T Tipi Cezaevinde tutuluyordu.

Tutuklandığında hiçbir sağlık sorunu olmadığı öğrenilen, Kemal Bilici’nin cezaevinde yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojik problemler yaşamaya başladığı belirtiliyor.





Çevresinden gelen baskılar nedeniyle, oldukça bunaldığı belirtilen Bilici’ye cezaevinde “kapalı alana bağlı depresyon” teşhisi konulduğu, psikolojik ilaçlar verilmeye başlandığı öğrenildi.













İLAÇLARI KULLANDIKÇA KONUŞAMAZ HALE GELDİ

İlaçları kullanmaya başladıktan sonra düşünce yapısında bozukluklar, hareketlerinde sınırlamalar ve yavaşlama gibi problemler yaşamaya başlayan Bilici’nin, son dönemde telefonda konuşamaz hale geldiği belirtiliyor.





İlaçların ağır geldiği aile tarafından belirtilmesine rağmen kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilmeden ilaç verilmeye devam edilen Bilici’nin dikkat dağınıklığı nedeniyle ailesinin uyarılarını da tam olarak anlayamadığı ifade ediliyor.













RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Savcılığa yapılan başvuruların ardından cezaevi yönetiminin de Bilici’nin durumunun oldukça ağırlaştığını gözlemlemesi üzerine Bilici, 22 Ağustos’ta Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.





Derhal hastaneye yatışı yapılan Bilici’nin ilaçlarının dozu düşürülürken, durumunun düzelmeye başladığı belirtiliyor.





ÜÇ TUTUKLUDA DAHA BENZER PROBLEMLER

Aynı hastanede Manisa T Tipi Cezaevinden getirilen başka üç tutuklunun da benzer biçimde yavaş hareket etme, konuşma güçlüğü ve dikkat dağınıklığı gibi rahatsızlıklarla tedavi altında oldukları öğrenildi.





Cezaevinde psikolojik sorun yaşayan herkese aynı ilaçların aynı dozda verildiği ve ilaçların ağır geldiği iddia ediliyor.











