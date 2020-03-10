Cezaevinde böbreğini kaybeden Ramazan Sarıkaya’dan mektup var

8 Mart 2019’dan bu yana Balıkesir Kepsüt Cezaeevinde tutuklu bulunan Ramazan Sarıkaya (50), bir yılda yüzde 50 çalışan tek böbreğini de kaybetmişti. Sarıkaya, hapse girdiğinden bu yana cezaevi yönetimi, savcılık, CİMER arasında yaptığı yazışmaları ve resmi makamlardan kendisine verilen cevapları yazdı.

ÖMRÜMDEN 18 YIL GİTTİ

HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’na 3 sayfalık bir mektup gönderen Sarıkaya, “Böbrek hastasıyken tutuklandım, diyet programım uygulanmadı, Mart 2019’dan sonra cezaevinde kaldığım yaklaşık 12 ayda %18 (% 45-% 27) birden kayıp yaşayarak 18 yıllık ömre bedel kayıp yaşadım..!” dedi.









12 DİLEKÇE YAZDI

Bir böbreği 1998’de askerdeyken alınan Sarıkaya’nın ikinci böbreği yüzde 45 çalışıyordu. Cezaevine girdikten sonra o böbreğin işlevi yüzde 27’e düştü. Doktor, bu süreçte kesinlikle uygulanması gereken bir diyet programı yazdı. Eğer bunu uygulamazsa böbreğini kaybedebileceğini ifade etti. Cezaevine döndükten sonra cezaevi müdürüne, savcılığa sürekli 12 dilekçe yazarak durumunu anlatan Sarıkaya’ya verilen cevap “Devletin gönderdiği imkanların kısıtlı olmasından dolayı uygulayamayacakları” şeklindeydi.





Yaklaşık iki ay önce kontrole götürülen Sarıkaya’ya doktorlar “Artık nakil yapılması lazım” dedi. Ramazan Sarıkaya’nın dilekçelerin tarihlerini verdiği ve içeriklerini anlattığı mektup, hasta tutukluların cezaevlerinde nasıl hak ihlaline kurban gittiğini kanıtlıyor.









RAMAZAN SARIKAYA’NIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU’NA GÖNDERDİĞİ MEKTUBUN ORİJİNALİ



















