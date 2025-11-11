Cezaevinde büyük trajedi: 27 mahkum havasızlıktan boğularak öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un El Oro eyaletinde bulunan Machala Cezaevi’nde 27 mahkumun cansız bedeni bulundu. Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler ve Suç İşlemiş Gençlere Yönelik Ulusal Bakım Hizmeti Kurumu (SNAI), ölümleri doğrulayarak olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.





2 NEDEN ÖNE ÇIKIYOR

SNAI, savcılığın ölüm nedenlerini araştırdığını belirtirken, yerel kaynaklar mahkumların asfiksi (oksijen yetersizliği sonucu boğulma) nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceğini aktardı. Ekvador’daki cezaevlerinde son yıllarda artan çete çatışmaları ve mahkumlar arası şiddet olayları, ölümlerin bir hesaplaşmanın sonucu olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Ülkede cezaevlerindeki aşırı kalabalık ve yetersiz güvenlik önlemleri, sık sık benzer trajedilere yol açıyor.