Cezaevinde Covid-19'dan bir ölüm daha

Samsun’da, Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde tutulan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken (56), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.







24 MART’TA KORONAVİRÜS TEDAVİSİ İÇİN HASTANEYE GETİRİLDİ







Tuğgeneral Eken, hükümlü bulunduğu Bafra Cezaevinde koronavirüse yakalanınca 24 Mart günü Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Eken önceki gece hayatını kaybetti.





Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken’in cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Eken’in cenazesi Samsun Cumhuriyet Savcılığının kararı doğrultusunda koronavirüs olması nedeniyle otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Eken’in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çankırı’da toprağa verileceği öğrenildi.





TUTUKLU KOMUTAN TUTUKLU KOMUTANA TANIKLIK YAPTI, KARAR DEĞİŞMEDİ





Eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, 16 Temmuz 2016'da gözaltına alındı ve 17 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçlamasından Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.





ERUH’TA BİR ‘HALAY’ KOMUTANI





Müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra cezaevinde yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, özellikle Güneydoğu’da görev yaptığı dönemde halkla ve yerel yöneticilerle sıcak ilişkiler kurmasıyla tanınıyordu. Eken, 2013 yılının Mart ayı sonunda Siirt 3’üncü Komando Komutanı olarak ziyaret ettiği Eruh ilçesinde Belediye Başkanı BDP’li Melih Oktay’la davul-zurna eşliğinde halay çekmişti. Oktay, 1 yıl öncesinde KCK yapılanması gerekçesi ile tutuklanmış, sonrasında görevine dönmüştü.

Görev yaptığı Siirt’te ‘halay komutanı’ olarak kendini sevdiren 3’üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, BDP’li belediye başkanı Melih Oktay’ı da makamında ziyaret etmişti.





ŞEHİT ANNELERİNE MEKTUP YAZDI





Eken, Samsun’a Garnizon Komutanı olarak atandıktan sonra da halkla yakın ilişkiler kurdu. Anneler Gününde Samsunlu şehit annelerine yazdığı mektuplar olumlu tepkiler aldı. O mektuplardan birisi şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın annesi Bedriye Hamlı’ya hitaben 2016 yılının Mayıs ayında yazılmıştı.









Komutanın mektubunu okurken gözleri yaşaran şehit annesi Bedriye Hamlı, “İşte Türk askerinin vefası budur. Yarım dosya kağıdına yazılmış ve Garnizon Komutanı’nın imzasını taşıyan o mektup hepimizin gönlünü almaya yetiyor. Biz o mektupta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vefasını, samimiyetini ve kararlılığını görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.







