Cezaevinde darp edilen Lütfi Koç’un eşi: Bu çığlığı duyun!

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On gün önce Afyon Cezaevinde darp edilen hasta tutuklu Lütfi Koç, Afyon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yazdığı dilekçenin cezaevi yönetimi tarafından savcılığa gönderilip gönderilmeyeceğinden emin olamayan Koç, dilekçe metnini eşine haftalık telefon görüşmesinde okudu. Başına gelenleri ayrıntılı bir şekilde anlatan Koç, eşinden milletvekillerine, insan haklarına komisyonlarına, gazetecilere ve uluslararası kuruluşlara ulaşmasını istedi.

“BİR GARDİYAN ÖLDÜRESİYE VURDU” Züleyha Koç, bunun üzerine Twitter’da LütfiKoçun ÇığlığınıDuyun etiketi açarak eşinin başına gelenleri paylaştı. Bir video mesaj hazırlayan Züleyha Koç, şunları dile getirdi:

“20 aydır tutuklu eşim Lütfi Koç, 18 Aralık’ta Menemen’den Afyon Cezaevine sevk edildi. Cezaevine girer girmez de darp edildi. Ben darp edildiğini telefon görüşünce bana söyleyince öğrendim. ‘Gelir gelmez burada çok şiddetli dayak yedim. Bütün gardiyanlar üzerime geldi. Bir tanesi öldüresiye saldırdı. Vurdu, dövdü. Yumruklar attı. Gözüm kan çanağı oldu. Şu anda hala gözüm ağrıyor. Kasık fıtığım ve şişlik artı. Kameraların önünde beni darp etti. Kayıtları da var. Nasıl ama böyle hınca hınç. Afyon Savcılığına suç duyurusunda bulundum’ dedi.”

“YÜRÜYEMEDİĞİMİ GÖRDÜKLERİ HALDE…” Eşine neden darp edildiğini soran Züleyha Koç şöyle devam etti: “Doktor muayenesinden sonra olmuş her şey. ‘Doktor geldi, muayene etti. Kasık fıtığını gösterdim. Beyindeki felçleri söyledim, kistleri söyledim. Yürüyemiyorum zaten. Bir gardiyan sandalye getirdi oturmam için. Yürüyemediğimi herkes görüyor. Eşyalarımı koyduğum bir çuval vardı. 20-30 kilo. Gardiyan bunu götür diye nasıl bağırıyor, yıktı ortalığı. Götüremem, ayakta duramıyorum dedim. Başladı vurmaya’ dedi.”

Eşinin sağlığından ve durumundan endişelendiğini ifade eden Koç, bu sabah görümcesinin eşini ziyarete gittiğini ve Lütfi Koç’un “Burada başıma kötü şeyler gelecek” dediğini de aktardı.





Lütfi Koç’un Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı, telefonda eşine okuduğu dilekçe:





“ 7 sene 3 ay ceza almış, 20 aydır tutuklu biriyim. Beynimde kistlik lezyonlar var. Felçler geçirmekteyim. Bir yılı aşkın süredir geciken kasık fıtığı ameliyatım var. Bir yılı aşkın süredir yürüyüş, spor, en küçük egzersiz yapamıyor ve göz göre göre cezaevinde çürüyorum. İki dakikadan fazla ayakta duramıyorum. Kişisel bakımımı yapamıyorum. 18 Aralık 2020 tarihinde sevk edildiğim Afyon T1 Nolu Cezaevine daha adımı atar atmaz sağlık muayenesi sonrasında hastalıklarımı söylememe, ayakta bile zor durduğumu bilmelerine rağmen ne olduğunu anlayamadan hınca hınç yumruklar yedim. Darp edildim. T1 Nolu Cezaevinin kamera kayıtlarında görülebilir.









Ceza alıp tutuklandığım mahkemeye, devletime ve kendime güven duygusu içinde kendi özgür iradesiyle gitmiş biri olarak 20 aydır şahsıma uygulanan kötü muamele ve işkenceden kurtulmama yardımcı olmanızı, geçirdiğim felçler kalıcı felce dönüşmeden, ölmeden önce durumumu acilen yakından incelemenizi ve her şeyden önemlisi çok özel bir hastalık komplikasyonu olan 5 yaşında gözleri görmeyen, kulakları duymayan, yüzde yüz engelli raporlu oğluma ve perişan halindeki aileme sağlıklı olarak dönebilmem için hakkımda insani, ölçülü, hukuki, mantıklı bir karar alınmasında yardımcı olmanızı istiyorum.”





ÖZEL BİR YURTTA ÇALIŞIYORDU

Özel bir yurtta memur olarak çalıştığı için Cemaat soruşturmaları kapsamında 2 Kasım 2018’de İzmir’de gözaltına alınan Lütfi Koç (46), oğlu Muhammed Yahya’nın durumu göz önünde bulundurularak 2 gün sonra denetimli serbestlikle bırakılmıştı. 7 ay sonra, 29 Nisan 2019’da duruşma için gittiği mahkemede tutuklanmasına karar verildi. 9 Temmuz 2019’da çıkarıldığı ilk mahkemede savunma yapamadan 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi kararı bozdu 7 sene 3 aya düşürüldü.





Dosyası Yargıtay tarafından onaylanan Lütfi Koç, hapse girdiğinden bu yana hastalıklarla mücadele ediyor. Önce kanserden şüphelenildi. Sonra kasık fıtığı oluştu. Daha sonra beyninde iki kist çıktı. Annesi ve teyzesi kanserden vefat eden, babası kolon kanseri tedavisi gören Lütfi Koç, kolonoskopi ve endoskopi için aylarca bekletildi. 18 aydır da tedavisi yapılamıyor. Doktorlar kasık fıtığından dolayı ameliyat olması gerektiğini ama beynindeki kistler nedeniyle bu ameliyatın çok tehlikeli olacağını, kalıcı felç geçirebileceğini söylüyor.





OĞLU ENGELLİ, KIZI KAS HASTASI

Lütfi Koç’un 5 yaşındaki oğlu Muhammed Yahya yüzde yüz ağır engelli. Epilepsi nöbetleri geçiriyor. Görmüyor, konuşamıyor, yürüyemiyor. Devamlı gergin ve güvende hissetmek için sürekli elinin tutulmasını istiyor. Uyku düzeni yok, bakıma muhtaç, devamlı birinin yanında olması gerekiyor. 11 yaşındaki kızında ise iki sene önce kas rahatsızlığı başladı ve Müsküler Distrofi (çocuklarda görülen kas erimesi) tanısı ile takibe alındı. Eğer kızı tedavi edilmezse yürüme fonksiyonlarını tamamen kaybedebileceği söylendi.