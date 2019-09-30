Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde deprem güvenliği yok! /30 Eylül 2019 09:17

Cezaevinde deprem güvenliği yok!

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, perşembe günü meydana gelen 5,8'lik İstanbul depreminin tüm şiddetiyle hissedildiği Silivri Cezaevi’ni ziyaret etti. Çakırözer, cezaevinde tutuklu bulunan eski milletvekili ve CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem'in, kendisine, ne Adalet Bakanlığı’nın ne de cezaevi yönetiminin olası bir deprem senaryosunda acil durum planının olmadığını aktardığını söyledi.

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CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, son İstanbul depreminin tüm şiddetiyle hissedildiği Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski milletvekili ve CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, iş insanı Osman Kavala ve gazeteci-yazar Ahmet Altan’ı ziyaret etti.

Çakırözer, Erdem’in kendisine ne Adalet Bakanlığı’nın ne de cezaevi yönetiminin olası bir deprem senaryosunda acil durum planının olmadığını aktardığını söyledi. Tutukluların, deprem gününün gecesi cezaevi yönetiminden koğuşlardan avlulara açılan kapıların acil durum için açık bırakılmasını istediğini belirten Çakırözer, “Cezaevi yönetimi Ahmet Altan’a ‘O kapı sadece bakan izniyle açılır’ yanıtı verilmiş ve tüm İstanbul’un korkudan sokaklarda uyuduğu gece Silivri Cezaevi’nde koğuş kapıları bakan bahanesiyle kilitli kalmış” dedi.

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