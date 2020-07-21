“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Ardahan’da özel bir dershanede öğretmenlik yaptığı için 3 Kasım 2016’da tutuklanan Özlem Meci, İzmir Şakran Cezaevine gönderildiğinde 6 aylık hamileydi. Geride bıraktığı 5 yaşında bir kızı daha vardı. Hamileliğinin son 3 ayını cezaevinde geçiren tarih öğretmeni Özlem Meci, 15 Ocak 2017’de oğlunu İzmir Menemen Devlet Hastanesinde dünyaya getirdi.





Tutsak bebek Murat’ın durumu iyi değildi. Yoğun bakıma aldılar. Annesini ise doğumdan sonra tekrar hapse gönderdiler. Bebeğinden ayrı kalmak zorunda kalan Meci, 6 gün boyunca oğlunu göremedi, sütünü lavaboya döktü. Altı günün sonunda oğluna kavuştu, ama bu sefer birlikte hapse tekrar gönderildiler ve Murat 9 aylık olana kadar oradan çıkamadılar.





Türkiye’deki insan hakları ihlallerini raporlaştıran, merkezi ABD’de bulunan Advocates of Silenced Turkey’in (AST) hazırladığı Kemal Gülen ve Zeynep Kaya’nın sunduğu Tutsaklara Vefa programına Atina’dan canlı yayın konuğu olarak katılan Meci o günleri şöyle anlattı:





“Doğumum orada oldu. Bu süre zarfında eşimi hiç göremedim. Zaten Murat 9 aylıkken çıktık cezaevinden ve babasını da o zaman gördü. Doğumdan sonra 6 gün Murat’tan ayrı kalmak zoruna kaldım. Oğlum ölümden dönmüş ama benim haberim yok. 6 gün sonra oğlumu almaya gittiğimde hemşire “Murat ilk geldiğinde çok kötüydü. Sadece onunla ilgilendim. Sabaha kadar uyumadım.” dedi. Yenidoğan bakım ünitesine gittiğinde en cılız bebek Murat’mış. Ağlardı, sesi çıkmaz dedi hemşire. Hastanede emzirdim, daha sonra yanına gittiğimde hemşire Murat birden güçlendiğini, iyileşmeye başladığını söyledi.”





“ÜMİDİMİ HİÇ KAYBETMEDİM”

Toplamda 12,5 ay hapis yatan Özlem Meci, lohusa bir kadın olarak hapiste yaşamaya mecbur kalmasına rağmen ümidini hiç yitirmediğini, oğlunun varlığıyla hayata tutunduğunu belirtiyor: “Ümidimi hiç kaybetmedim ben. en büyük moral kaynağım Murat oldu. O doğduktan sonra hiçbir şey gözüm görmedim. Güçlü durmak zorunda olduğumu hissettim.”





19 Temmuz 2020’da Youtube’dan canlı yayınlanan programa Özlem Meci dışında, gazeteci-yazar Şemsinur Özdemir ve 2 yıl Silivri Cezaevinde hapis yatan gazeteci eşi Mehmet Özdemir, Ali Ünal’ın oğlu Mehmet Ünal, Ela Gandhi ve daha birçok gazeteci-yazar, insan hakları savunucuları ve mağdurlar katıldı.







