Cezaevinde enfeksiyon kapan İbrahim Güngör hastaneden tekrar cezaevine gönderildi

KHK ile kapatılan İzmir Gediz Üniversitesi’nde öğrenci işleri müdürü olarak görev yapan İbrahim Güngör (72), Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen hukuksuz soruşmalar kapsamında ilk olarak 18 Ocak 2019’da tutuklandı.





TR724’ten Sevinç Özarslan’ın haberine göre, 10 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Güngör’e evinde dini sohbet düzenlemek, insanları dini sohbete çağırmak, öğrenciler için burs toplamak gibi suçlamalarla İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Aleyhine ifade veren bazı kişiler, “Bizi dini sohbete çağırıyordu. Evinde sohbete gittik” dedi.





HASTA OLMASINA RAĞMEN YENİDEN TUTUKLANDI

Tahliye olduktan sonra 2022 yılında Hidrosefali hastalığı sebebiyle ameliyat olan ve beynine shunt takılan Alzheimer, prostat ve şeker hastası Güngör, cezası Yargıtay’ca onandığı için 14 Aralık 2024’te tekrar tutuklandı.





Görüşlerde kızını bile tanıyamayan Güngör’ün hem fiziksel hem psikolojik sağlığı gün geçtikçe kötüye gitmesine rağmen Adli Tıp, cezaevinde kalabilir diye rapor verdi.





Hastalıkları sebebiyle Menemen Cezaevinde enfeksiyon kaptığı için 25 Temmuz’da İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan alzheimer hastası İbrahim Güngör, tekrar cezaevine gönderildi.