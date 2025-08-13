Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde enfeksiyon kapan İbrahim Güngör hastaneden tekrar cezaevine gönderildi /13 Ağustos 2025 12:24

Cezaevinde enfeksiyon kapan İbrahim Güngör hastaneden tekrar cezaevine gönderildi

Menemen Cezaevinde enfeksiyon kaptığı için 25 Temmuz’da İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan alzheimer hastası İbrahim Güngör, tekrar cezaevine gönderildi.

SHABER3.COM

KHK ile kapatılan İzmir Gediz Üniversitesi’nde öğrenci işleri müdürü olarak görev yapan İbrahim Güngör (72), Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen hukuksuz soruşmalar kapsamında ilk olarak 18 Ocak 2019’da tutuklandı.

TR724’ten Sevinç Özarslan’ın haberine göre, 10 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Güngör’e evinde dini sohbet düzenlemek, insanları dini sohbete çağırmak, öğrenciler için burs toplamak gibi suçlamalarla İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Aleyhine ifade veren bazı kişiler, “Bizi dini sohbete çağırıyordu. Evinde sohbete gittik” dedi.

HASTA OLMASINA RAĞMEN YENİDEN TUTUKLANDI
Tahliye olduktan sonra 2022 yılında Hidrosefali hastalığı sebebiyle ameliyat olan ve beynine shunt takılan Alzheimer, prostat ve şeker hastası Güngör, cezası Yargıtay’ca onandığı için 14 Aralık 2024’te tekrar tutuklandı.

Görüşlerde kızını bile tanıyamayan Güngör’ün hem fiziksel hem psikolojik sağlığı gün geçtikçe kötüye gitmesine rağmen Adli Tıp, cezaevinde kalabilir diye rapor verdi.

Hastalıkları sebebiyle Menemen Cezaevinde enfeksiyon kaptığı için 25 Temmuz’da İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan alzheimer hastası İbrahim Güngör, tekrar cezaevine gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cezaevinde enfeksiyon kapan İbrahim Güngör hastaneden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:13