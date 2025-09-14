Cezaevinde esir oldu: İş insanı Hazim Sesli cezasını bitirdi ancak tahliye edilmiyor

İnsan hakları savunucusu ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gülen Hareketi’ne üye olma gerekçesiyle tutuklu bulunan hayırsever iş adamı Hazım Sesli’yi İzmir Buca Cezaevi’nde ziyaret etti.





Bold'un haberine göre Gergerlioğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Sesli’nin 7 yıl süren tutukluluğunun ardından mahkemeye başvurarak yasal olarak tahliye edilmesi gerektiğini ifade ettiğini, ancak bu talebin hukuksuz biçimde reddedildiğini belirtti. Gergerlioğlu, “Yasal olarak çıkmam gerekir demesine rağmen hukuksuz bir şekilde reddediliyor ve yine cezaevinde tutuluyor,” dedi.





Sesli’nin 12 yıllık cezası kapsamında denetimli serbestlik hakkı doğmasına rağmen bu hakkın da verilmediğini vurgulayan Gergerlioğlu, şartlı tahliye sürecinde de benzer bir hukuksuzluk yaşandığını söyledi. Tüm yasal şartlar sağlanmış olmasına rağmen Sesli’nin tahliyesi iki kez, 10 ve 11 ay süreyle ertelendi.





Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’na seslenerek şu soruyu yöneltti: “Cezaevlerinde neden kasıtlı olarak insanların yatış süresi uzatılıyor? Hukuk devletinde yaşadığımızı söyleyen Adalet Bakanı, bu keyfi uygulamalara ne diyor? Bunu gerçekten merak ediyorum.”