Cezaevinde gardiyan şiddeti

Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 25 yıldır tutuklu bulunan Ramazan Adıbelli, bugün yakınları ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisi ile birlikte beş tutuklunun gardiyanlar tarafından darp edildiğini bildirdi.







Ağabeyi Davut Adıbelli ile telefonda görüşen tutuklu, 10 gün önce ayakta sayım vermedikleri gerekçesi ile gardiyanların saldırısına maruz kaldıklarını ve tekli hücrelere konulduklarını söyledi.





Kardeşi ile en son iki hafta önce telefon görüşmesi yaptığını ve o günden sonra beklemesine rağmen telefon görüşmesinin olmadığını belirten Davut Adıbelli, “Neden aramadığını sorduğumda iletişim cezası olduğunu söylediler. Onun dışında bir şey söylemediler. İşte o zamandan sonra bugün aradı. Arayınca neden aramadığını anladık” dedi.





Kardeşinin yaşananların ardından hastaneye kaldırıldıklarını ve darp raporu aldıklarını bildirdiğini söyleyen Adıbelli, kardeşinin ifadelerini şöyle aktardı:





“Benimle birlikte 5 arkadaşımızı darp ettiler. Ben ve 27 yaşındaki Burhan Hısım isimli arkadaşımızın durumu kötü. Burhan arkadaşımız sol gözünü kaybedebilir. Ben de sırtımdan ve karnımdan darp aldım. Darp izlerim duruyor. Her zaman bu şekilde saldırıyorlar. Olayın ardından bizi tekli hücreye aldılar ve iletişim cezası verdiler. Sonra da gelip bizden özür dilediler. Olayın dışarıya yansımamasını istediler. Müdüre kadar hepsi gelip özür dilediler ki; dışarıya aktarmayalım diye. Ama biz haklıyız ve elimizde darp raporlarımız var. Şikayetçi olacağız. Bu yaşadıklarımızı ilk defa yaşamıyoruz. Bu nedenle şikayetçi olacağız.”