Cezaevinde genelge var normalleşme yok

EKMEK HAKKI 400 GRAMDAN 200 GRAMA DÜŞÜRÜLDÜ





'BAZEN AYLARCA BİRŞEY ULAŞTIRAMIYORUZ'





'PANDEMİ ÖNLEMİ DİYE GETİRDİKLERİ UYGULAMALARI KALDIRMIYORLAR, ENDİŞELİYİZ'





İHD: HAK İHLALLERİNİN TAKİPÇİSİYİZ





Pandemi gerekçesiyle cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri, dışarıdaki normalleşme sürecine rağmen devam ediyor. Tutuklu ve hükümlü yakınlarının aktarımlarına göre İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde görüşler genelge ile bir buçuk saate kadar çıkarılmasına rağmen cezaevi yönetimi fiili olarak bir saat ile sınırlı tutuyor. Ayda bir olan açık görüş hakkına da halen izin verilmezken, kapalı görüşlerde 6 kişi olan görüşçü hakkı cezaevi yönetimi tarafından iki kişiye indiriliyor.Öte yandan tutuklu ve hükümlülerin normalde 400 gram ekmek hakkı olduğu ancak son süreçte bu rakamın 200 grama kadar düşürüldüğü de öğrenildi. Yine cezaevine dergi ve günlük yayın alınmazken, tutuklu ve hükümlülerinin kitap hakkının ise yalnızca 15 adet ile sınırlı tutulduğu belirtildi. Ayrıca dışardaki normalleşme sürecine rağmen tutuklu ve hükümlülerin birbirleri ile sohbet hakkı da engellenirken, "Kahrolsun emperyalizm" sloganı atan tutuklu ve hükümlülere 3 aya kadar görüş cezası verildiği kaydedildi.İsmini vermek istemeyen bir tutuklu yakını yeni gelen cezaevi müdürünün önceki tecrit uygulamalarına ek olarak yeni izolasyon uygulamalarına gittiğini ifade etti. Tutuklu yakını, yaşadıkları sıkıntıları ise şu sözlerle anlattı:"Genel olarak pandemi ile beraber çok fazla hakları sınırlandırıldı. Pandemiden önce tutsaklar cezaevi içerisinde birbirleri ile görüşebiliyorlardı, sohbet hakları vardı. Pandemi dolayısıyla bu uygulama kaldırıldı. Biz ayda bir açık görüş üç kez de kapalı görüş yapabiliyorduk. Şu an dışarıda normalleşme süreci başlamasına rağmen yalnızca ayda iki kez kapalı görüş yapabiliyoruz. Bu insanların hepsi aşılı ama yine de izin verilmiyor. Ziyaretçi sayısı da azaltıldı. Oraya 3 kişi görüşe gelip bir kişi bile görüş yapamadan geri döndüğü de oluyor. Siyasi oldukları için dergileri verilmiyor. Kitap sınırlaması getirildi. Bazı hapishanelerde kitap sınırlaması yoktu. Burada kitap sınırlaması var. Yeni kitaba ihtiyacı olduğu zaman elindekileri çıkarması gerekiyor ve bu süreç de bir hayli uzun sürüyor. Bir eşya gönderdiğiniz zaman bekletiyorlar. Bazen aylarca bir şey ulaştıramıyoruz. Hastaneye gitmek istedikleri zaman ise bilinçli bir şekilde geciktiriliyor."Dışarda normalleşme süreci başlamasına rağmen cezaevlerinde değişen bir şey olmadığını ifade eden tutuklu yakını, söz konusu uygulamalar nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti. Tutuklu yakını, "Bunların hiçbiri olmasa bile zaten F tipi cezaevi izole bir yer. Bunlar olunca çok daha izole oluyor. Yakınımızdan doğru düzgün bilgi bile alamıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Var olan uygulamalardan tedirginiz, endişeliyiz. Pandemi önlemi diye getirdikleri uygulamaları kaldırmıyorlar. Bu uygulamalar kalıcı mı olacak? Endişeliyiz" dedi.İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Hapishaneler Komisyonu Sözcüsü Ahmet Çiçek de, İzmir 2 No'lu Cezaevi'nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin sık sık başvuru aldıklarını ifade ederek, "Son süreçte hak ihlalleri oldukça fazla yaşanmaya başladı. Bütün cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin yanı sıra özellikle burada yaşanan ihlaller daha da artmış durumda. Yeni uygulamalar konusunda sık sık başvurular alıyoruz. Buradaki hak ihlallerinin takipçisiyiz. Önümüzdeki süreçte kamuoyuyla da paylaşacağız" dedi.Konu ile ilgili ulaştığımız cezaevi yetkilileri ise "santral hatlarında sıkıntı olduğu gerekçesiyle ilgili birime aktaramadıklarını" belirtti. Daha sonra yeniden aradığımız cezaevi telefonumuza cevap vermedi.