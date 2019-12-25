Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde içme suyuna yasak geldi /25 Aralık 2019 23:14

Cezaevinde içme suyuna yasak geldi

İhraç idari yargı hakimi Büşra Taşkıran Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki yasak kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Cezaevlerinden her gün onlarca hak ihlali haberi geliyor. Ankara Sincan Cezaevinde iki koğuşun içme suyu alması yasaklandı.

Sincan Cezaevindeki hak ihallelerine her gün bir yenisi ekleniyor. İhraç idari yargı hakimi Büşra Taşkıran Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde su satışının bir haftadır yapılmadığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Taşkıran, “Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde I-1 VE I-2 numaralı koğuşlara su satışı yasaklanmış. Tutuklu kadınlar paslı su akan çeşmeden su içmeye zorlanıyor. Müdür talimatıyla önce kantin satışları sınırlandırılmış ve şimdi su satılmıyor. Bu bir işkencedir.” dedi.
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