Cezaevinde İmamoğlu ile görüşen Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu, tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti.





Özgür Özel ziyaret amacıyla saat 09.40’ta cezaevi kampüsüne giriş yaptı.





"AKP'Lİ SEÇMENLERİN DE UTANDIĞINI BİLİYORUM"

Özel, görüşmenin ardından şu açıklamalarda bulundu:





Maalesef Silivri'deyiz. 2025 yılındayız. Son seçimlerin birinci partisiyiz. Dünyanın en tanınmış metropolüne 3 kez belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu, Resul Emrah Şahan'ı, Murat Çalık'ı ve Gezi tutuklularını ziyaret ettik.





'Ekrem İmamoğlu'nu yenemeyeceğim, o zaman kurtulacağım'. O kadar kolay sandılar. Saraçhane'yi hesap edemediler. Şimdi bütün dünya basını peşinizde. Bunu ben yapmadım. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın yarattığı rezalete milletin tepkisi!





Vatandaş, sandıktan çıkana sahip çıktı. Hasetlikten çatlayan Erdoğan'a söylüyorum. O fotoğraf tarihte kaldı. Kaydedip kaydedip bitiremediğin, kotalarla üye yaptırdın. Kaydı bile olmayan sandıklara koşa koşa gitti bu insanlar. Demokrasi devrimi, Tayyip Bey'in antidemokratik düzenini ayaklar altına almıştır. Kendi seçmenini mahçup etmiştir. AKP'li seçmenlerin de utandığını biliyorum. Bu bayram AKP'li ve MHP'li seçmen ile bayramlaşmaya geliyoruz. Şaşırtmaya, güçlenmeye, korkutmaya devam edeceğiz. Bu bayramın Tayyip Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacak. Gözü ne kadar dönerse dönsün, millete döneceğiz.



