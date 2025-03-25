Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde İmamoğlu ile görüşen Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken mesaj /25 Mart 2025 13:12

Cezaevinde İmamoğlu ile görüşen Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara (Silivri) cezaevinde ziyaret etti.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu, tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti. 

Özgür Özel ziyaret amacıyla saat 09.40’ta cezaevi kampüsüne giriş yaptı.  

"AKP'Lİ SEÇMENLERİN DE UTANDIĞINI BİLİYORUM"
Özel, görüşmenin ardından şu açıklamalarda bulundu: 

Maalesef Silivri'deyiz. 2025 yılındayız. Son seçimlerin birinci partisiyiz. Dünyanın en tanınmış metropolüne 3 kez belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu, Resul Emrah Şahan'ı, Murat Çalık'ı ve Gezi tutuklularını ziyaret ettik.

'Ekrem İmamoğlu'nu yenemeyeceğim, o zaman kurtulacağım'. O kadar kolay sandılar. Saraçhane'yi hesap edemediler. Şimdi bütün dünya basını peşinizde. Bunu ben yapmadım. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın yarattığı rezalete milletin tepkisi!

Vatandaş, sandıktan çıkana sahip çıktı. Hasetlikten çatlayan Erdoğan'a söylüyorum. O fotoğraf tarihte kaldı. Kaydedip kaydedip bitiremediğin, kotalarla üye yaptırdın. Kaydı bile olmayan sandıklara koşa koşa gitti bu insanlar. Demokrasi devrimi, Tayyip Bey'in antidemokratik düzenini ayaklar altına almıştır. Kendi seçmenini mahçup etmiştir. AKP'li seçmenlerin de utandığını biliyorum. Bu bayram AKP'li ve MHP'li seçmen ile bayramlaşmaya geliyoruz. Şaşırtmaya, güçlenmeye, korkutmaya devam edeceğiz. Bu bayramın Tayyip Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacak. Gözü ne kadar dönerse dönsün, millete döneceğiz. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cezaevinde İmamoğlu ile görüşen Özel'den Erdoğan'a... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:44:05