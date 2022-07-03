Cezaevinde işkence güvenlik kameralarına yakalandı

Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki adli tutuklu Şehmuz Emen, 22 Şubat’ta sayım sırasında gardiyanlara hastane sevk için yaptığı başvurunun akıbetini sorduğu için kameralar önünde işkence gördü.







Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Hamdullah Yağız Kesen’in haberine göre zeminine su dökülen ve çıplak bir şekilde hücreye konulan Emen’in darp sonucu kulağında işitme, gözüne ise görme kaybı oluştu.









GARDİYANLAR HAKKINDA İKİ AYRI DAVA



Emen’in, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu sonrası gardiyanlar hakkında iki farklı soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından Emen, Adana Kürkçüler 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Savcılık, gardiyanlar Caner Güney ve Halit Arıkan hakkında, ‘zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması’ ve ‘basit yaralama’ suçundan iddianame hazırladı. Adana 23. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek, gardiyan Güney ve Arıkan hakkında dava açtı. Davanın ilk duruşması 13 Ekim’de görülecek.













Savcılık ikinci soruşturmasında ise gardiyanlar Çağatay Şimşek, Hasan Gökçe, Hidayet Cankurt, Reşit Deprem ve Yücel Moralı hakkında ‘işkence yapmak’ suçundan iddianame hazırlandı. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşması 28 Eylül’de görülecek.





İŞKENCE, BİLİRKİŞİ RAPORUNA DA YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntülerinden işkence anbean görülüyor. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda da, “6 İKM’nin (infaz ve koruma memuru) kamera görüş açısına giriş yaparak geldikleri ve oda kapısının kilidini açtıkları, 4 İKM’nin oda içerisine girdiği, 1 İKM’nin kapıda beklediği, diğer 1 İKM’nin ise yan taraftaki oda kapısına gittiği ve kapı önünde beklediği tespit edilmiştir.” deniliyor.







GARDİYANLAR ‘VAZGEÇİN’ DİYEREK PARA TEKLİF ETMİŞ

Emen’in ablası Perihan Güngör, gardiyanların davadan vazgeçmeleri için kendilerine para teklif ettiğini söyledi. Davadan vazgeçmeyeceklerini ifade eden Güngör, işkence görüntülerini izledikleri andan itibaren aile olarak psikolojilerinin bozulduğunu söyledi. Kardeşinin duyu ve görme sorunu yaşadığını paylaşan Güngör, “Başkalarının canlarını yakmasınlar diye ben karşılarında duracağım.” ifadelerini kullandı.





AVUKAT: BUNUN ADI İŞKENCEDİR

Emen’in avukatı Mehmet Nuri Toprak, işkencenin kameralara yansıdığını, müvekkilinin gözlem odasına götürülmesi gerekirken, tek hücreye götürüldüğünü, işkencenin yanı sıra çıplak arama dayatmasını da maruz kaldığını söyledi. Müvekkilinin sadece hastaneye sevk isteyip, sevkinin akibetini sorduğu için işkence gördüğünü belirten Toprak, müvekkilinin sistematik işkenceye maruz kaldığını, şikayet üzerine gardiyanlar hakkında 2 farklı dava açıldığını anlattı.