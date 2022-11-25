Cezaevinde işkenceyle öldüğü ileri sürülen Garibe Gezer’in soruşturmasında takipsizlik

Kandıra Cezaevi’nde infaz memurlarından şiddet gördüğü için intihar ettiği öne sürülen Garibe Gezer’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.







Tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevinde 10 Aralık 2021 tarihinde yaşamını yitiren Garibe Gezer’in ölümüyle ilgili soruşturmada yaşanan gelişmelerle ilişkin Gezer’in avukatları İHD İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Garibe Gezer’in avukatları Jiyan Tosun, Jiyan Kaya, Eren Keskin, Elif Taşdöğen katıldı.





Dokuz8haber’in aktardığına göre Garibe Gezer’in avukatlarından Eren Keskin Garibe Gezer’in ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini açıkladı. Eren Keskin, Gezer’in cezaevinde yaşadığı işkence görüntülerini basınla paylaştı bunlara rağmen takipsizlik kararı verilmesine tepki gösterdi.





Verilen bilgiye göre Garibe Gezer dosyasına Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yeterli delil bulunmadığı” gerekçesiyle “kovuşturmaya yer yok” kararı verildi. Avukatları ise sonuna kadar dosyanın takipçisi olacaklarını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracaklarını belirtti.





Daha önce Gezer’in gardiyanlar tarafından maruz kaldığı cinsel saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Avukat Eren Keskin, “Garibe kendisine dayatılanlara karşı hep itiraz eden bir kadındı. Defalarca arkadaşı Deniz’in yanına getirilmesini söylemesine rağmen talebi kabul edilmedi. Biz insan hakları savunucuları olarak 1999 yılı sonlarında izolasyon tipi cezaevlerine dair bir kitapçık hazırlamıştık. O kadar çok insan bu sistemin mağduru ki, kimseyle görüştürülmeden cezaevinde kalmaya devam ediyorlar. Garibe de bunlardan biriydi” dedi.







Gezer’in süngerli oda ve cezaevinde maruz kaldığı işkence görüntülerinden fotoğrafları gösteren Keskin, “Gardiyanlar tarafından kolları ters çevrilerek yerlerde sürükleniyor, süngerli odada üzerine yığılan gardiyanlar şiddet uyguluyor. Bunların hiçbirini görmedi savcı, sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.





Dosyayı AİHM’e taşıyacaklarını ifade eden Keskin, “Cezaevinde bu kadar büyük bir mağduriyet yaşamış bir kadının yaşamından hiç kimse sorumlu değilmiş. Bunu gördük biz bu kararla” diye konuştu.