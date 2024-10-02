Samanyolu Haber /Gündem / ‘Cezaevinde kalamaz’ raporuna rağmen tahliye edilmemişti: Cezaevi’nde hayatını kaybetti /02 Ekim 2024 21:01

‘Cezaevinde kalamaz’ raporuna rağmen tahliye edilmemişti: Cezaevi’nde hayatını kaybetti

Hastanenin ‘cezaevinde yaşamını idame ettiremez’ raporuna rağmen tahliyesi engellenen ALS hastası Abdulkadir Kuday, tutulduğu Metris R Tipi Kapalı Cezaevi’nde hayatını kaybetti.

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Kuday’ın kardeşi Salih Kuday, ağabeyinin bu sabah saatlerinde cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Kardeş Kuday, cenazeyi almak için yola çıkacaklarını aktardı.

YANLIŞ TEŞHİS KONULDU

Kuday, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2014 yılında tutuklanarak önce Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu, ardından Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Kuday’a (52) 4 yıl sonra kamuoyunun baskısı sonucu 2021 yılında sevk edildiği hastanede ilk olarak bel fıtığı teşhisi konuldu. Ancak ağrılarının artması üzerine yeniden hastane sevki yapılan Kuday’ın tetkikler sonucunda Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandığı belirlendi. Felç kalarak, yürüyemez hale gelen Kuday, 1 Aralık 2021 tarihinde Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

TAHLİYESİ ENGELLENDİ

Kuday hakkında hastane “cezaevinde yaşamını idame ettiremez” yönünde rapor verdi. Ancak Kuday’ın R (Rehabilitasyon) Tipi Cezaevi’nde kalabileceği şeklinde rapor hazırlanması üzerine 12 Ocak 2022 tarihinde Metris 2 Nolu R Tipi Cezaevi’ne sevk edildi.

Kuday’ın durumu burada daha da ağırlaştı. Ancak yine tahliyesi gerçekleştirilmedi. 20 Ağustos’ta Kuday, durumunun ağırlaşması üzerine Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastalığına rağmen tahliye edilmemesine tepki göstererek tedaviyi reddeden Kuday, yeniden cezaevine götürüldü.

SON İSTEĞİ ÇOCUKLARININ ARASINDA OLMAKTI

Birlikte tutulduğu ağır hasta tutsak Serdal Yıldırım, 19 Ağustos’ta “şartlı” tahliye edilirken, Kuday’ın son isteğini şu sözlerle aktarmıştı: “Son günlerimi çocuklarımın arasında ailemin yanında geçirmek istiyorum.”

Kuday’ın avukatları ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri, Kuday’ın tahliyesi için geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı başta olmak üzere birçok yere başvuruda bulundu. Ancak başvurular cevapsız kaldı.

(Kaynak: Mezopotamya)
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