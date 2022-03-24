Samanyolu Haber /Gündem / ‘Cezaevinde kalamaz’ raporuna rağmen tahliye edilmemişti; hasta tutuklu hayatını kaybetti /24 Mart 2022 13:54

‘Cezaevinde kalamaz’ raporuna rağmen tahliye edilmemişti; hasta tutuklu hayatını kaybetti

Türkiye’deki cezaevlerinde hak ihlalleri bitmek bilmiyor. Cezaevinde hayatını kaybeden hasta tutuklulara bir yenisi daha eklendi

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İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Cezaevinde mahpusun ölümünü ben açıklıyorum. Abdo Baran hayatını kaybetti. Kaç defa uyardım @adalet_bakanlik . Hasta mahpusu tahliye etmediler. Soruyorum babanıza bu yapılsa ne yaparsınız? Yazıklar olsun ne diyeyim! Olacak iş değil. İnsanlığın bittiği yer. Kaç kez hatırlattım. Etmeyin, eylemeyin dedim. Yatağa kelepçeli şekilde hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı. Abdo Baran, 25 yıldır tutukluydu.

GERGERLİOĞLU, DAHA ÖNCE DEFALARCA UYARMIŞTI

 Ömer Faruk Gergerlioğlu, daha önce Abdo Baran’la ilgili açıklamalarda bulunmuş ve acilen tahliye edilmesi gerektiğini anlatmıştı. Gergerlioğlu, konuyla ilgili son açıklamasında, “Abdo Baran’ın infaz erteleme raporu. Hastanede yatıyor. Ağır hasta. Uzun bir süre yoğun bakımda yattı. Cezaevine dönemez. Hastane de bu raporu vermiş; cezaevinde kalamaz. Ancak halen hastanede. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan 3 aydır sonuç bekleniyor. Çile çekiliyor, işkence çekiliyor. Başında jandarmalar. Bilincini kaybetmiş bir hasta yatıyor. Ve ne yazık ki hala tahliye edilmiyor.” demişti.

YATAĞA KELEPÇELİ OLARAK YATIYOR

Bir başka paylaşımında ise, “Kürt siyasi mahpus Abdo Baran günlerdir Mardin Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda yattı şimdi serviste yatıyor ama yatağa kelepçeli olarak yatıyor maalesef. Abdo Baran’ın durumu böyle! Maalesef ki bu ihlal devam ediyor arkadaşlar!” ifadelerini kullanmıştı.
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