Cezaevinde kan donduran işkence iddiası: ‘Burası Kayseri, sizi burada öldüreceğiz’

İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Mersin Şubesi ve Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TUHAYDER) avukatlarından bir heyet, 4 Şubat’ta Kayseri Bünyan 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’ni ziyaret ederek, tutuklularla görüşme yaptı ve yaşadıkları hak ihlallerine dair bir rapor hazırladı. Rapor, bugün ÖHD Mersin Şubesi’nde açıklamayla basınla paylaşıldı. Açıklamayı Avukat Hoşyar Sarıyıldız yaptı.







‘YERDE SÜRÜKLEYEREK HAVALANDIRMAYA ÇIKARDILAR’





Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydı'ın haberine göre, tutuklulara idare tarafından askeri nizamda, tek sıra halinde, sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa ayakta sayımın dayatıldığı, gardiyanların, tutukluları yerde sürükleyerek zorla havalandırmaya çıkardıkları, koğuşlarda başlayıp, havalandırmada devam eden saldırının sistematik işkenceye dönüştüğüne dikkat çekildi.







‘CEZAEVİ MÜDÜRÜ ÖNÜNDE İŞKENCE İDDİASI’





İşkence esnasında tutuklu Veysel Zengi’nin bacağından, sırtından ve başından darbe aldığını, Emrah Kına’nın ağır yaralandığı, kasık fıtığı rahatsızlığı olan Fettullah Hazar’ın ise aldığı darbeler nedeniyle kasığının yırtıldığı ve bağırsaklarının dışarı çıktığını belirten Avukat Hoşyar Sarıyıldız, “Ancak bağırsakları dışarıda olmasına rağmen işkenceye devam edilerek, Fettullah Hazar’ın dışarıda olan bağırsaklar hedef alınır. Sağ bacağı ve sağ kolu olmayan %90 engelli Şaban Kaygusuz’a ayakta sayım vermediği gerekçesi ile Cezaevi İkinci Müdürü önünde işkence yapıldığı aktarıldı” diye konuştu.





‘GEREKSİZ SLOGAN ATMA CEZASI’





Gardiyanların işkence sırasında tutuklulara ağır hakaretlerde bulunarak, “Ne Mutlu Türküm Diyene” sloganı attırdıklarını, “Devlet biziz, burası Kayseri hiçbir yere benzemez, sizi burada öldüreceğiz" dediğini belirten Avukat Sarıyıldız, şunları söyledi: “Tutuklular hem işkence görüp hem de ölümle tehdit ediliyorlar. Askeri nizam dayatmasını kabul etmedikleri, ‘İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek’ sloganı attıkları için idare "gereksiz slogan atma" ve "ayakta sayımı kabul etmeme" gerekçesiyle tutuklular hakkında 1 ay içinde 50'den fazla disiplin soruşturması başlattı. 4 Şubat’ta tutukluların anlattığı bu olaylara karşı heyet üyesi arkadaşlarımız kurum müdürü ile görüşme yapmak istedi. 1 saat cezaevinde bekletilen arkadaşlarımıza müdürün görüşme yapmak istemediği söylenerek, 'defolun gidin' denildi.”





İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNE ÇAĞRI





TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Barolar, Valilik İnsan Hakları Kurulları, Siyasi Partiler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının heyet oluşturarak Bünyan 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklukları ziyaret etmesi için çağrı yapan Avukat Hoşyar Sarıyıldız, hak savunucuları olarak işkence ve kötü muamelenin sonlanması ve faillerin şekilde cezalandırılması için takipçi olacaklarını söyledi.





KAYSERİ CEZAEVİ’NDEN AÇIKLAMA





Kayseri Cezaevi, tutuklularla ilgili iddialara dair internet sitesinden açıklama yaptı: “Bazı basın ve yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sayım uygulaması esnasında hükümlü ve tutukluların ayakta sayım vermemeleri nedeniyle kurum personeli tarafından darp edildikleri, tehdit edildikleri ve slogan atmaya zorlandıkları, bir hükümlünün ise kasık yırtılması sonucunda bağırsaklarının dışarı çıktığına ilişkin iddiaların yer alması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.





CEZAEVİ İDARESİ: İDDİALARIN HEPSİ ASILSIZDIR





Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 04.02.2022 tarihinde yapılan sayım sırasında ‘’PKK silahlı terör örgütüne üye olma’’ suçundan tutuklu ve hükümlülerin sayım vermemek için görevlilere karşı mukavemet gösterdikleri ve kurum personeline karşı saldırıda bulunulduğu, bir hükümlünün ise öncesinde takibi yapılan kasık fıtığı rahatsızlığının olduğu ve en son 23.11.2021 tarihinde Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan muayenesinde sağ skrotal hernisi (fıtık) tespit edildiği ve genel cerrahi polikliniğinde tedavisinin yapıldığı, bağırsaklarının dışarıda olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve tamamen asılsız olduğu, sayımların hiçbirinde insanlık dışı muamele ve onur kırıcı herhangi bir davranışın olmadığı, haberlerde bahsi geçen iddiaların kurum işleyişi ile alakası olmayan, gerçeklikten uzak iddialardan ibaret olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."