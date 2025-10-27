Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde kanser olan KHK’lı astsubay vefat etti! /27 Ekim 2025 10:29

Cezaevinde kanser olan KHK’lı astsubay vefat etti!

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bolu T Tipi Cezaevi’nde pankreas kanserine yakalanan KHK’lı astsubay Timur Özgen’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

52 yaşındaki Özgen’in cezaevinde yaşadığı ağır sağlık sorunlarını 2023 yılında gündeme taşıyan Gergerlioğlu, o dönem yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

52 yaşındaki Özgen’in cezaevinde maruz kaldığı hukuksuzluğu 2023 yılında gündeme getiren Gergerlioğlu, “Pankreas kanseri. Yatalak. Arkadaşları altını temizliyor. Midesinin, safra kesesinin, bağırsaklarının ve pankreasının yarısı alınmış. Tümör ilerlediğinden tekrar pankreas ameliyatı olamıyor. Timur Özgen’in ailesi Balıkesir’den sürekli gidip geliyor. Ölümü bekliyor. Bu durumdaki insanların cezaevinde işi ne? İnfaz erteleme niye alamıyor bu insanlar? Bir cevabınız yok mu?” demişti.

AMELİYATTAN SONRA YATAĞA KELEPÇELENDİ
TR724’ün haberine göre 16 Temmuz 2016’da tutuklanan ve Sincan ile Bolu T Tipi Cezaevlerinde toplam 6,5 yıl hapis yatan Özgen’e Nisan 2023’te pankreas kanseri teşhisi konuldu.

Hapiste geçirdiği ağır ameliyatın ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi mahkûm koğuşunda tedavi gören Özgen, yatağa kelepçeli şekilde tutuldu.

Sağlık durumu her geçen gün kötüleşen Özgen, 15 Temmuz 2023’te Metris R Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Adli Tıp Kurumu’nun “cezaevinde kalamaz” raporunun ikinci kez verilmesi üzerine, 10 Ağustos 2023’te tahliye edildi.

MUHABERE ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPIYORDU
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Timur Özgen, Özel Kuvvetler’de muhabere öğretmeni olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz gecesi, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın emriyle Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’na giden, oradan da helikopterle Akıncı Üssü’ne götürülen Özgen’in herhangi bir suça karışmadığı halde cezalandırıldığı öğrenildi.

İki çocuk sahibi olan Özgen’in cenazesi salı günü (28 Ekim 2025) Almanya’da defnedilecek.
