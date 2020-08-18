Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde kanser olan yönetmen Fatih Terzioğlu yoğun bakıma kaldırıldı /18 Ağustos 2020 13:31

Cezaevinde kanser olan yönetmen Fatih Terzioğlu yoğun bakıma kaldırıldı

Evli ve iki çocuk babası yönetmen Fatih Terzioğlu ölüm kalım mücadelesi veriyor.

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Yaklaşık 1,5 ay önce tahliye edilen ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören  Samanyolu Televizyonu yönetmeni Fatih Terzioğlu’nun durumu ağırlaşıyor. Terzioğlu yoğun bakıma kaldırıldı. 

Esra Terzioğlu, eşinin son durumunu şahsi Twitter hesabında paylaştı. 




Paylaşılan 15 tane dua mesajı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Yönetmen Fatih Terzioğlu’nun cezası Yargıtay tarafından Şubat 2020’de onaylandı. O günden beri anti-depresan kullanan Terzioğlu, geçen Ramazan Bayramından sonra kusma şikayetleriyle cezaevi kampüsü içindeki hastaneye kaldırıldı.

 

Serum verilip tekrar cezavine gönderildi ve tek kişilik hücrede karantinaya alındı. 88 kilo iken hapse atılan Terzioğlu, bir ayda 30 kilo kaybetti. Fatih Terzioğlu’na 25 Haziran 2020’de 4. evre mide kanseri teşhisi konuldu. Kanser kısa sürede ciğerlerine metastaz yaptı. Esra Terzioğlu yaklaşık bir ay eşinin tahliye edilmesi için cezaevi ve hastane arasındaki resmi işlemlerle boğuştu.

7 Temmuz’da tahliye edilen Fatih Terzioğlu, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu.

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