Cezaevinde kanser oldu, tedavisi geciktirildi, hayatını kaybetti

Gaziantep H Tipi Cezaevinde dil kanserine yakalanan ve cezaevi şartlarında teşhis çok geç konulduğu için ancak 5 ay sonra tahliye edilen ilkokul öğretmeni İhsan Yıldız, 29 Ekim’de hayatını kaybetti. Teşhiste o kadar geç kalınmıştı ki, doktor onu muayene ettiğinde dilinin tamamen alınması gerektiğini, tümörün ses tellerine kadar indiğini, boğazına delik açılması gerektiğini, ağzına yapay bir dil takılacağını, tat alamayacağını, konuşamayacağını belirtti.







Bold'un özel haberi ne göre en son Osmaniye’deki Hoşgörü Koleji’nde ilkokul öğretmeni olarak çalışan İhsan Yıldız, okullar kapatıldıktan sonra bir süre pazarcılık yaptı. Daha sonra hakkında Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında dosya açıldı. 19 Şubat 2019’da tutuklanıp Gaziantep H Tipi Cezaevine konulan Yıldız, Banka Asya hesabı, kapatılan okulda çalışmak ve Bylock kullandığı iddiasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.





DİKİŞLERİ ALINMADAN TUTUKLANDI





İhsan Yıldız, cezaevine girmeden bir ay önce sağ ve sol tiroidlerinin yanlarında oluşan kitle nedeniyle ameliyat olmuştu. Kitlelerin patoloji sonuçları temizdi, ancak doktoru 2-3 ayda bir kontrole gelmesini söyledi. Tedavisi devam ederken daha dikişleri alınmadan tutuklandı. Bir yıl sonra boğaz ağrısı şikayetiyle doktora götürüldü. Antibiyotik verip gönderdiler.





Mayıs 2020’de ise dilinde yara çıktı. Geçer diye bir süre kendisi hastaneye gitmekten kaçındı. O dönemde koronavirüs salgını Türkiye’de yeni başlamıştı, mahpusların sevk ve doktor işlemlerinde gecikmeler, aksamalar yaşanıyordu. Ayrıca birçok mahpus hastane dönüşünde hijyenik olmayan karantina hücresinde tek başına kalmak istemediği için hastaneye gitmemeyi tercih ediyordu. Durum hala aynı.





DOKTOR ÇOK GEÇ KALINDIĞINI SÖYLEDİ





İhsan Yıldız, kanser teşhisi konulduktan sonra kemoterapiye kelepçeli götürüldü. Hastane dönüşünde karantina hücresinde tek başına kaldı. Ailesi, tahliye olduğunda çok zayıfladığını ve yıprandığını söylüyor.





Yarası geçmeyince bu kez hastaneye giden Yıldız’ın tomografisi çekildi. Ancak tomografinin sonucuyla ilgili kendisine kimse bir şey söylemedi. Aradan 5 ay geçti. Yara tekrar iyileşmeyince Gaziantep Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi’nde götürülen Yıldız’a biyopsi yapıldı. Dilkökü kanseriydi ama hastalık ilerlemiş, 3. evrenin sonuna kadar gelmişti.





Çok geç kalındığını söyleyen doktor Yıldız’a dilinin tamamen alınması gerektiğini, tümörün ses tellerine kadar indiğini, boğazına delik açılması gerektiğini, ağzına yapay bir dil takılacağını, tat alamayacağını, konuşamayacağını belirtti. İki yıldır çocuklarından ayrı olan Işık böyle zor bir ameliyatı olmak istemedi.





KEMOTERAPİYE KELEPÇELİ GÖTÜRÜLDÜ





Ailesi infaz ertelemesi için hemen başvuru yaptı. İstanbul Adli Tıp’ın verdiği raporla infazı 3 ay ertelenen Yıldız, teşhis konulduktan bir ay sonra Kasım 2020’de tahliye edildi. Ancak hapisten çıktığında çok zayıflamış ve bitkin bir haldeydi. Cezaevinde başlayan kemoterapi tedavisine kelepçeli götürülmüş, dönüştü de karantina hücresinde kalmak onu iyice yıpratmıştı. Bir yıl toparlanabilmek için çok çabaladı ama olmadı. Durumu gün geçtikçe ağırlaştı, üç aylık infaz ertelemesi daha sonra 6 aylık süreçlerle iki kez daha uzatıldı.





“ÇOK KİLO VERMİŞ VE YIPRANMIŞ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE OLDU”





Ailesi yaşadıkları dramı şu sözlerle anlattı: “Hastalığını hem biz hem kendisi çok geç öğrendi. Çok kilo vermiş ve yıpranmış bir şekilde tahliye oldu. Kemoterapiye hiç yanıt vermedi. İlk çıktığında doktorlar çok geç kalındığını söyledi. Sürekli kemoterapi aldığı için ciğerleri bitmiş. Doktorun söylediğine göre baş boyun bölgesindeki kanser çok hızlı ilerliyor. Hastalığın seyri de zaten çok zor geçti. Vücudunun her yerini sardı. Tomografiyle ilgili zamanında bilgi verilse, 5 ay beklenilmese belki erken teşhis konulabilirdi.”





29 Ekim 2021’de akşam saatlerinde vefat eden 42 yaşındaki İhsan Yıldız’ın cenazesi memleketi Gaziantep Yığınlı Köyü’ne defnedildi. Yıldız evli ve üç çocuk babasıydı.



