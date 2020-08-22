Cezaevinde kansere yakalanan Fatih Terzioğlu'nun durumu ağır

SAMANYOLU HABER - Samanyolu TV'de dizi yönetmenliği yapan ve telefonundaki 15 dua mesajı sebebiyle tutuklanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Fatih Terzioğlu'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor.





Eşinin çabalarıyla hastaneye sevk edilen ve 4. evre mide kanseri olduğu ortaya çıkan Terzioğlu kamuoyu baskısıyla çok geç de olsa tahliye edilmişti. 21 ay Silivri cezaevinde kalan ve bu sürede sağlığı bozulan Terzioğlu'nun ağırlaşması üzerine "cezaevinde kalamaz" raporu verilerek tahliye edilmişti.





Hastanede tedavi gören Terzioğlu'nun durumunun bu sabah itibariyle ağırlaştığı belirtiliyor. Tedavisine geç başlanan ve bu sürede kanser bütün vücuduna yayılan Terzioğlu sevenlerinden dua bekliyor.





Cezaevinde antidepresan ilaç kullanan Fatih Terzioğlu'nun hastalığı, Ramazan ayında sürekli kusması ile arttı. Cezaevi kampüsü dışında tedaviye gönderilmeyen ve bu sürede karantina için tek kişilik hücreye de alınan Fatih Terzioğlu bu sürede 30 kilo kaybetti.





Eşinin çabalarıyla kamuoyu gündemine giren yönetmen Terzioğlu'nun tahliyesine kadar kanser vücuduna ve özellikle karaciğerine yayıldı, 4. evreye geldi.







