Cezaevinde kansere yakalanan KHK’lı imam Hasan Akdemir vefat etti

Acı haberi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. İmam Hasan Akdemir’in Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ihraç edildikten sonra tutuklandığı cezaevinde kansere yakalandığı öğrenildi.



Gergerlioğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Bir KHK’lı Ölümü Daha! 2017’de 679 No’lu KHK ile @diyanetbasin dan ihraç edilen İmam Hasan Akdemir KHKlı imam Hasan Akdemir, cezaevinde iken yakalandığı kanser hastalığından dolayı vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle namazından sonra Pursaklar Dumlupınar mah’de defnedilecektir.’’ İfadelerini kullandı.