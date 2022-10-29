Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde kansere yakalanan KHK’lı imam Hasan Akdemir vefat etti /29 Ekim 2022 14:44

Cezaevinde kansere yakalanan KHK’lı imam Hasan Akdemir vefat etti

2017 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ihraç edilen imam Hasan Akdemir kansere yenik düştü.

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Acı haberi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. İmam Hasan Akdemir’in Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ihraç edildikten sonra tutuklandığı cezaevinde kansere yakalandığı öğrenildi.

Gergerlioğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Bir KHK’lı Ölümü Daha! 2017’de 679 No’lu KHK ile @diyanetbasin dan ihraç edilen İmam Hasan Akdemir KHKlı imam Hasan Akdemir, cezaevinde iken yakalandığı kanser hastalığından dolayı vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle namazından sonra Pursaklar Dumlupınar mah’de defnedilecektir.’’ İfadelerini kullandı.
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