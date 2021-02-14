Cezaevinde koronavirüs kapan KHK’lı öğretmen vefat etti

Ağustos 2016’dan bu yana Manisa T Tipi’nde tutuklu KHK’lı din kültürü öğretmeni Ersoy Karamustafa bugün hayatını kaybetti. 20 gündür yoğun bakımdaydı. 9 Nisan’da tahliye olacaktı ve iki oğluna kavuşacaktı. Eşi Serpil Karamustafa da 2 yıldır aynı cezaevinde tutuklu. Karamustafa çiftinin 15 ve 10 yaşında iki oğlu bulunuyor.





“EN SON AŞAMADA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ”

En son Manisa Turgutlu’da öğretmenlik yapan Ersoy Karamustafa 1 Eylül 2016’da çıkarılan KHK ile ihraç edilmişti. Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklanan Karamustafa 3 tanık ifadesine dayanılarak örgüt üyesi olduğu iddiasıyla yargılandı ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karamustafa ölmeseydi 9 Nisan’da denetimli serbestlik hakkı kazanacaktı.





Aile yakınlarının verdiği bilgiye göre 8 kişilik koğuşta kalan Ersoy Karamustafa en son aşamada hastaneye götürüldü. En son geçen hafta cuma günü eşiyle telefonda görüşen Ersoy Karamustafa’nın virüs ciğerlerine kadar inmişti.





EŞİ KARANTİNA NEDENİYLE CENAZEYE KATILMAKTAN VAZGEÇTİ

Ersoy Karamustafa’nın eşi Serpil Karamustafa 24 Aralık 2018’den beri aynı cezaevinde tutuklu. Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklanan Serpil Karamustafa ‘bize dini sohbet veriyordu” diyen tanıkların ifadelerine dayanılarak 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Cenazeye katılmak için izin başvurusu yapan Serpil Karamustafa, dönüşte 14 gün karantinada kalmak zorunda olduğu için karantina hücresinin insani ve hijyenik olmayan koşulları nedeniyle daha sonra eşinin cenazesine gitmekten vazgeçti.





Giresunlu olan Ersoy Karamustafa memleketinde defnedilecek.