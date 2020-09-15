Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde Korona'ya yakalanan gazeteci Çetin Çiftçi’nin başka rahatsızlıkları da var /15 Eylül 2020 09:44

Cezaevinde Korona'ya yakalanan gazeteci Çetin Çiftçi’nin başka rahatsızlıkları da var

Cezaevinde koronaya yakalanan tutuklu gazeteci Çetin Çiftçi’nin durumu iyi değil.

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Gazeteci Çetin Çiftçi'nin eşi Selda Çiftçi geçen hafta sosyal medyada eşinin kaç aydır mide, karın ve bel ağrısının geçmediğini, kanser olmasından korktuğunu duyurmuştu. 
Çetin Çiftçi'nin rahatsızlığına Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da dikkati çekti. 

Gergerlioğlu şahsi Twitter hesabında gazeteci Çetin Çiftçi'nin hâlâ gerekli tetkiklerinin yapılmadığını söyledi. 


Bugün Gazetesi Parlamento muhabiri gazeteci Çetin Çiftçi, 2019 yılı eylül ayında tutuklandı. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kalp rahatsızlıkları olan Çetin Çiftçi’nin sağlık durumu, hapishane şartlarında iyice bozuldu. 

Kalp ritim bozukluğu sebebiyle 4 kere hastaneye kaldırıldı. Üstüne böbrek rahatsızlığı eklendi. Mayıs ayında da koronavirüse yakalandı. Ankara Dışkapı Hastanesi’nde bir süre tedavi olan Çiftçi, tekrar cezaevine gönderildi.

MİDE, KARIN VE BEL AĞRISI GEÇMEDİ

Jailed Journo’nun haberine göre sürekli zayıflayan Çiftçi, geçmeyen mide, karın ve bel ağrılarıyla hapishane şartlarında kalıyor. Bağırsaklarında bir şey olmasından şüpheleniliyor, fakat virüsten dolayı kolonoskopi yaptıramıyor. Bir aydır teşhis konamadı.

Eşi Selda Çiftçi, “İşaretler beni korkutuyor. Korktuğumuz olmaz inşallah ama öyleyse de çok geç kalıyoruz. Vakit boşa geçiyor.” dedi. 

Hapishane şartlarında kansere yakalanan ve geçen ay hayatını kaybeden yönetmen Fatih Terzioğlu’nu hatırlatan Çiftçi, “Yeni bir Esra Terzioğlu olmak istemiyorum. Geç kalınmasın. 2-3 aydır bu rahatsızlığı var, geçmedi.” diye konuştu.
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