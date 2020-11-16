Cezaevinde koronaya yakalanan Hüseyin Özen hayatını kaybetti

SEVİNÇ ÖZARSLAN- BOLD MEDYA

Şubat 2018’den bu yana Bursa H Tipi Cezaevinde bulunan ve cezaevinde koronavirüse yakalanan Hüseyin Özen (59), 14 Kasım 2020’de hayatını kaybetti. Bursa Şehir Hastanesi’nde 15 gün yoğun bakıma kalan ve iki ciğerinde de zatürre teşhis edilen Hüseyin Özen, ne zaman koronaya yakalandığı, cezaevinde test yapılmadan kaç gün bekletildiği bilinmiyor. Ailesine de bu konuyla ilgili bilgi verilmedi.

“DÖRT DUVAR ARASINDA ÖLÜME TERK EDİLDİLER”

Özen’in yoğun bakıma kaldırıldığını 13 Kasım’da duyuran HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Dün duyurmuştum. Bugün acı haberi vereyim. Bursa H cezaevi mahpusu Hüseyin Özen, Kovid-19 nedeniyle yattığı yoğun bakımda kurtarılamayarak vefat etmiş. Dört duvar arasında çaresizce ölüme terk edilenler bir bir gidiyor!” dedi. Gergerlioğlu, cezaevindeki ölümlerle ilgili bugüne kadar açıklama yapmayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yine bir hatırlatma yaparak “Hala açıklamanız yok mu?” diye sordu.

“SALGINDAN SONRA CEZAEVİNE DOKTOR GELMEDİ”





Gergerlioğlu’na bir mesaj gönderen Hüseyin Özen’in eşi Sabiha Özen ise “Eşim Hüseyin Özen hakkın rahmetine kavuştu. Bir güzel insanı daha toprağın altına yolladılar. Salgından sonra cezaevi doktoru gelmedi. Hasta oldukları zaman doktora çıkın deyince doktor yok diyorlardı tutukluların hepsi de. Telefon kayıtlarında var.” diye yazdı. Gergerlioğlu, Özen’in 15 gün yoğun bakımda kaldığını ve iki ciğerinin de zatürre olduğunu da belirtti.





“KANTİNDE ÖKSÜRÜK ŞURUBU SATILIYORMUŞ”

Bold Medya’ya konuşan Hüseyin Özen’in kardeşi Ahmet Özen, “Ne olup bittiğine dair doğru dürüst bilgimiz yok maalesef. Kardeşim geceleri ateşleniyormuş. Doktor olmadığı için kantinden öksürük şurubu almışlar. Kantinde satılıyormuş şurup. Biz hastaneye yatınca haberdar olduk durumda. 10-15 gün kaldı hastanede ve kaybettik. 3- 4 koğuşta daha korona varmış” dedi.





DOSYASI YARGITAY’DAYDI

Bursa Telekom’da uzun yıllardır müdür yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Özen, Cemaat soruşturmaları kapsamında yaklaşık 3 yıl önce tutuklandı. Bank Asya hesabı, Çin’e yaptığı iş ziyareti, ailesiyle Kızılcahamam’daki termal tesislere tatile gitmesi ve bir tanık ifadesine dayanılarak iddialarıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosyası Yargıtay’da bekletiliyordu. Cemaat soruşturmaları kapsamında birçok insan grupla beraber yurt dışına çıktığı ve Kızılcahamam’daki termal tesislerde toplantılara katıldıkları iddiasıyla örgüt üyesi olmakla itham edildi.





Evli ve iki oğlu bulunan Hüseyin Özen Bursa Hamitler Mezarlığı’na defnedildi.