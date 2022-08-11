Cezaevinde kötü muameleye yargıdan ceza

Bolu’da cezaevinde tutuklu bulunan Deniz Şah, kendi anlatımına göre, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) odasından dönerken oturma eylemi yapmak istemiş ve gardiyanların fiziksel şiddetine maruz kaldı.







Sözcü'nün haberine göre 3 Nisan 2018 günü yaşanan olayda yüzü ve vücuduna çok sayıda darbe aldı, koridorda sürüklendi. Olayın ardından muayene olmak istemesine rağmen kurum doktoruna görünme talebi de reddedildi.





İddiasına göre, ertesi gün ziyaretine gelen ailesi ve avukatı da yüzündeki ve vücudundaki yaralanma izlerini gördü. Başsavcılığa verdiği şikayet dilekçesinde kamera görüntülerinin izlenmesi ve Adli Tıp Kurumu’na sevkini istedi ancak kovuşturmaya yer yoktur kararı çıktı.





Deniz Şah’ın başvurduğu Yüksek Mahkeme şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:





Başvurucu, yaralanmasının tespiti amacıyla hakkında sağlık raporu alınmasını talep etmiş ancak Başsavcılık bu yönde bir işlem yapmamıştır.





Soruşturmanın hukuki olduğu kadar fiili olarak tarafsız ve bağımsızlığının sağlanmış olmasını gerektirir. Somut olayda şikayet edilen infaz koruma memurlarının savunmalarının aynı kurum içindeki başka infaz koruma memurlarınca veya amirlerince alındığı, kamera görüntülerinin yine infaz kurumu personelince izlenerek tutanak düzenlendiği görülmüştür.





HÜKÜM: KÖTÜ MUAMELE YASAĞI İHLAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi şu hükmü kurdu:





Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin kötü muamele yasağının usule ilişkin boyutunun ihlalinin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na GÖNDERİLMESİNE,

Başvurucuya 45 bin TL manevi tazminat ÖDENMESİNE,

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na GÖNDERİLMESİNE,

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.